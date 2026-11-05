Пълната забрана на рекламата на хазарт ще навреди сериозно на българския спорт и няма да реши проблема с нелегалните оператори. Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов, коментирайки готвените от кабинета ограничения.

Според него легалните букмейкъри и хазартни оператори са сред основните финансови партньори на българския спорт от години, а ограничаването на рекламата им ще засегне както спортните клубове, така и специализираните медии. „Легалните букмейкъри и хазартни компании са тези, които издържат българския спорт - не от вчера, а от години. Това, което правителството се опитва да направи с тоталната забрана, на първо място ще навреди на българския спорт“, категоричен е Стоянов.

Той определи предвижданите ограничения и като дискриминационни спрямо българските юридически лица. По думите му рекламата на хазарт в международни платформи и медии ще продължи да достига до потребителите, докато българските компании и сайтове няма да могат да използват същите възможности. „Влизате в CNN, за да прочетете какво се случва в Америка, и навсякъде виждате реклами и банери на въпросните компании. Влизате обаче в български сайт и за българския потребител тези реклами липсват“, даде пример главният редактор на Sportal.bg.

Той изтъкна, че пълното спиране на интернет рекламата е практически невъзможно заради глобалния характер на социалните мрежи и дигиталните платформи. Вместо това Стоянов призова за ясни правила, ефективен контрол и последователна държавна политика. "Големите оператори няма просто да затворят бизнеса си. Възможно е част от тях да преминат към сивия сектор, но в момента легалният бизнес има две важни предимства, за които не се говори достатъчно. Първото е, че лица под 18-годишна възраст нямат право да участват в хазартни игри. Те не могат да влизат в казина и нямат право да играят онлайн", припомни Стоянов.

Той постави под въпрос и смисъла от лицензирането на хазартните оператори, ако им бъде отнета възможността да рекламират дейността си. „Второто предимство е възможността за реклама. Когато получаваш лиценз, едно от основните предимства спрямо нелегалните оператори е именно това, че можеш да рекламираш дейността си. Ако на легалните компании бъде отнета и тази възможност, какъв е смисълът тогава да поддържат лиценз?“, попита Стоянов.

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Като пример за зависимостта на българския спорт от рекламните партньорства той посочи футболния клуб „Левски“. "Днес отборът играе мач от Лига Европа в София. Това е първият му мач в столицата от около 50 дни. Независимо на кой стадион играе - на „Георги Аспарухов“, на „Васил Левски“ или в бъдеще на нов стадион, както обещават собствениците - въпросът е как ще се виждат тези рекламни послания, след като в медиите те няма да могат да бъдат показвани? Затова смятам, че пълното спиране на интернет рекламата е невъзможно", подчерта главният редактор на Sportal.bg.

Стоянов предупреди и за риска от разрастване на нелегалния хазартен сектор. Според него ограничаването на легалните оператори няма да премахне търсенето, а може да насочи потребителите към нерегулирани платформи, които не спазват същите изисквания и не внасят данъци в държавния бюджет. Той даде за пример Бразилия, където по думите му след предприетите ограничения са се появили десетки хиляди нелегални сайтове. Част от тях използвали имената и визуалната идентичност на познати оператори, за да привличат потребители. „Хората просто се прехвърлят от единия сайт в другия. Това няма как да бъде ефективно решение на проблема“, смята Стоянов.

Като друг пример той посочи и Финландия, където голяма част от потребителите предпочитали нелегални платформи въпреки съществуването на държавен монопол в хазарта. Именно това довело до промени в посока на отваряне на пазара за нови лицензирани онлайн оператори.

Според Стоянов проблемът с хазартната зависимост е реален и изисква сериозна намеса от страна на държавата. По думите му обаче забраните не са достатъчни, ако не са придружени от изграждането на работеща система за превенция, лечение и психологическа подкрепа. „Превенцията не се изчерпва с това човек да се запише в регистър и да му бъде забранено да влиза в казино или да играе онлайн. Това е само първата стъпка. Въпросът е какво следва оттук нататък. Как помагаш на тези хора? Как им осигуряваш лечение, подкрепа и възможност да се справят със зависимостта?“, попита той. Главният редактор на Sportal.bg обърна внимание и на средствата, които хазартните оператори отделят за държавата и за дейности, свързани с превенцията на зависимостите. Според него е необходимо тези ресурси да бъдат използвани ефективно за изграждането на специализирани структури и осигуряването на достъп до лекари, психолози и специалисти.

Стоянов призова държавата да насочи усилията си към ограничаване на нелегалния сектор, вместо да поставя допълнителни ограничения пред легалния бизнес. "Според данни, с които разполагам отпреди около две години, у нас нелегалните сайтове са били над 4000-5000. В момента има дори нелегална компания, която работи толкова успешно, че генерира годишен брутен приход от хазартна дейност (GGR), съпоставим с този на четвъртия или петия по големина лицензиран оператор в България. Това е факт, който показва мащаба на проблема. Освен това, според данни за европейския хазартен пазар през миналата година, GGR на легалния бизнес в Европа е бил около 36 милиарда, докато при нелегалния е достигнал приблизително 91 милиарда", обясни той. 

И допълни: „Забраната няма да доведе до изчезване на хазарта. Това е все едно да кажем на хората, които злоупотребяват с алкохол и цигари: „От днес спираме продажбата им и проблемът приключва“. Не. Няма да приключи. Ако не могат да си купят от едно място, ще намерят друго. Необходимо е да има добре структурирана регулация и ясни правила, които да се спазват от всички. При интернет хазарта това е още по-сложно, защото достъпът до платформите е изключително лесен. В крайна сметка подобна забрана ще бъде удар основно върху българските юридически лица“, заяви Стоянов.

Целия разговор гледайте във видеото. 

Редактор: Станимира Шикова