Бомбени заплахи бяха отправени срещу три граждански полета до София в четвъртък сутринта. Две от машините, излетели от Копенхаген и Мадрид, са достигнали крайната си дестинация.

Третият самолет, идващ от Лондон, беше пренасочен към Пловдив. На място бяха изпратени три автобуса, които да извозят пасажерите до София. За да бъде проверена, машината кацнала на отдалечено място на аеропорта. Според плана за действие в подобни ситуации там бяха изпратени пожарни и линейки.

Оператор и на трите полета, за които са получили заплахи, е авиокомпанията Ryanair.

След извършени щателни проверки взривни устройства на борда на самолетите не са открити.

Екипажи на Миг-29 бяха активирани в отговор на бомбените заплахи на пътнически самолети. Дежурните сили и средства от Военновъздушните сили изпълниха успешно мисия по „Air Policing“ днес.

Изтребителите излетяха от авиационната база в Граф Игнатиево в 10:11 часа със задачата да прeхванат и ескортират самолетите на гражданската авиация.

Във всички случаи от подобен характер, по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО, българските изтребители, носещи дежурство за „Air Policing”, изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства.

⇒ Заплахи в цяла Европа

Заплаха е била отправена срещу пътнически самолет, пътуващ от Дъблин към Рим. Той е кацнал извънредно във военна база в близост до Париж.

Сигнали за бомби са подадени и за два пътнически самолета - на авиокомпания Finnair, изпълняващ полет от Хелзинки до Рим, и на Wizz Air, пътуващ от Милано до Варшава. Самолетът на Wizz Air е бил пренасочен към Виена. Полетът на Finnair от Хелзинки до Рим е бил ескортиран до италианската столица от изтребител, след което самолетът е проверен от специалисти по обезвреждане на взривни устройства. Информацията е потвърдена от говорител на летището.

Четири самолета, пътуващи към Прага, също получиха заплахи за бомба. Полицията се подготвя за кацането им, съобщиха от чешката полиция в социалната мрежа X, като уточниха, че според тях вероятността заплахите да са реални е ниска. След кацането всички самолети ще бъдат проверени от специалисти по взривни вещества, допълват чешките власти.

Полет от Варшава кацна безопасно на летище Брюксел след получен сигнал за съмнителна ситуация. Операторът на летището потвърди, че не са били необходими допълнителни мерки за сигурност. Самолетът е на полската авиокомпания LOT и е излетял от Варшава. След проверка на Федералната полиция и оценка на ситуацията, не са били необходими допълнителни мерки.

Поредна заплаха за бомба е била отправена на полет на Wizz Air, пътуващ от Милано до Букурещ, съобщи румънската разузнавателна служба. Самолетът е кацнал благополучно в румънската столица. Представители на летището заявиха, че 200 пътници са били евакуирани и са били задействани аварийни процедури в сътрудничество с държавните институции.

Припомняме, че заплахи за бомби в седем самолета вдигнаха на крак службите в Европа в сряда. Две от тях бяха в самолети за София. На полета от Бергамо е имало 176 пътници, 7 души екипаж и 29 чекирани багажа, без опасни товари. Самолетът кацна в 11:13 часа на летище „Васил Левски“.

Около два часа по-късно в 13:36 ч. кацна и полет от Дъблин. На борда имаше 186 пътници, 6 души екипаж и 56 чекирани багажи, без опасни товари.

Общо седем европейски държави са били засегнати от вълната от заплахи, заляла авиотранспорта в сряда. От Европейската комисия заявиха, че следят ситуацията.