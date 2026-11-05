Над 57% от работещите в България получават доходи под необходимите средства за нормална издръжка. Това показват последните изчисления на КНСБ. Според синдиката един човек, който живее сам, се нуждае от 842 евро чист месечен доход, а тричленно семейство с едно дете до 14 години – от 1516 евро.

За последната година необходимият доход се е увеличил с над 6%. Един човек има нужда от допълнителни 51 евро месечно, а семейството с едно дете – от още 92 евро, за да покрива основните си разходи.

Делът на работещите, които получават под необходимия нетен доход за издръжка, достига 57,7%. Въпреки че показателят намалява през последните години, повече от половината работещи все още не могат да достигнат този праг.

Сред основните фактори за поскъпването през последната година са горивата и транспортът. Природният газ е поскъпнал с 34,5%, петролът – с 67,9%, а транспортните разходи – със 17,7%.

Според анализа на синдиката през последното тримесечие при хранителните стоки се наблюдава задържане на цените. От КНСБ свързват тази тенденция с активността на регулаторните органи по отношение на необоснованото поскъпване.

За сметка на това нарастват цените на нехранителните стоки и услугите. Сред причините са по-високите цени на електроенергията за домакинствата и топлоенергията, влезли в сила от 1 юли.

Изчисленията на КНСБ идват на фона на поскъпването на природния газ с малко над 32% от 1 ноември и уверенията на премиера, че цените на тока и парното за домакинствата няма да се повишават.