Мъж загина при сблъсък на два малки хеликоптера, опитващи се да кацнат в района на връх Еверест в Непал, съобщи местната полиция. Подобни летателни апарати се използват често в хималайската страна за превоз на туристи, алпинисти и провизии, но също и за провеждане на спасителни операции.

Защо спасителните операции в Хималаите са толкова трудни

Въпреки това трудният терен и бързо променящата се метеорологична обстановка могат да направят тези полети особено опасни. „Чужденец загина на място, а друго лице е откарано в болница“, каза Набин Раджа Будхатоки, който е началник на полицията в окръг Солукхумбу в източната част на Непал.

One Dead After Two Helicopters Collide in Nepal’s Everest Region One person has died after two helicopters collided while landing at the Pheriche helipad in Nepal’s Everest region. According to officials, a Fishtail Air helicopter and an Air Dynasty helicopter were involved in the accident. A foreign tourist aboard the Fishtail Air helicopter was killed, while Air Dynasty pilot Captain Rabindra Prajapati sustained injuries. The Fishtail Air helicopter was piloted by Captain Prajjwal KC. Rescue operations are underway after a Simrik Air helicopter was dispatched to the crash site, with authorities continuing to gather details. — The Nairobi Times (@TheNairobiTimez) November 3, 2026

Загиналият бил индийски гражданин, а раненият - новозеландски.

Хеликоптерите били експлоатирани от две частни компании – „Фиштейл Еър“ и „Дайнъсти Еър“. От „Фиштейл Еър“ съобщиха, че техният летателен апарат превозвал пътници, евакуирани от района на Еверест. Уточнява се, че намиращите се на борда индиец и новозеландец били туристи. Представител на „Дайнъсти Еър“ заяви, че техният хеликоптер превозвал единствено товари.

Хиляди алпинисти и други туристи пристигат всяка година в Непал, където се намират осем от 14-те най-високи планински върхове на планетата.

Редактор: Станимира Шикова