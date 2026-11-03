Снимка: Стопкадър
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България приема първите бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните ни войски. Това ще стане на официална церемония във военния завод във Велико Търново.
Договорът по придобиването на техниката е за 183 бойни машини, а общата му стойност след актуализация от парламента през лятото е около милиард и 410 милиона долара.
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Придобиването на машините „Страйкър“ е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на пехотата ни.
Редактор: Дарина Методиева