Министър-председателят Румен Радев проведе среща днес със заместник-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър. Американецът е на посещение в България по повод приемането на първите бойни машини „Страйкър“ в Сухопътните войски. В срещата участваха министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

В рамките на разговора бяха обсъдени аспекти на стратегическото сътрудничество между България и САЩ в икономиката и инвестициите, високите технологии и енергетиката. Откроено беше стратегическото значение на Средния коридор за транспортната, енергийна и дигитална свързаност на Европа. Тема на срещата беше и партньорството в сферата на отбраната и средата за сигурност в Черно море.

Премиерът: Размерът и обхватът на новите собствени ресурси на държавите членки на ЕС оказват пряко влияние върху националните бюджети

Редактор: Дарина Методиева