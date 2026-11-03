Първото по рода си EXPO 140 събра стотици посетители и почитатели на автомобилите и тяхната история в София. На 17 и 18 октомври Националният исторически музей бе домакин на специална експозиция, посветена на автомобилната индустрия и нейното развитие, организирана от Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz . Посетителите научиха интересни факти от миналото като кога е доставен първия автомобил у нас, какви каросерии са били произвеждани в България и как чрез инженерните достижения на Карл Бенц и Готлиб Даймлер се е формирала съвременната идея за мобилност.

Експозицията включваше над 40 ключови момента от историята на леките и товарните автомобили, както и 20 Mercedes-Benz автомобила, датиращи от 30-те години на миналия век до днес.

Специална премиера направиха обновените GLE и GLS, както и първият изцяло електрически Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, който в най-мощната си версия разполага с три аксиално-поточни електромотора с пикова мощност 860 kW (1169 к.с.), максимален въртящ момент от 2000 Nm и ускорение от 0 до 100 km/h за 2,1 секунди. Високопроизводителната 800-волтова батерия осигурява пробег до 696 km по WLTP, а при зарядна мощност до 600 kW само 10 минути зареждане добавят пробег от над 460 километра.

EXPO 140 се проведе в знакова за Mercedes-Benz година, белязана от най-мащабното обновяване на гамата в историята на марката, нови постижения в дизайна, технологиите и електрическата мобилност. Събитието започна с официална гала вечер на 16 октомври, с участието на Любо Киров и Мона, и продължи с два дни, отворени за широката публика, превърнали се в истински празник на 140-годишната история на Mercedes-Benz – от патента на първия автомобил с двигател с вътрешно горене до днес. Програмата включваше открита тренировка по калистеника, прожекция на анимационен филм и исторически тур-куиз с награди.

Сред специалните експонати беше и Mercedes-Benz CLK W209, превърнат от екипа на Силвър Стар във Варна в дрифт автомобил с AMG V8 двигател и 520 конски сили – проект, роден от страстта към автомобилите и майсторството в занаята. Посетителите имаха възможност да се запознаят с историята му и предизвикателствата зад неговата реализация, както и да открият вдъхновението зад професиите в една от най-ключовите за съвремието индустрии.