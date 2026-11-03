САЩ нанесоха нови удари по иранския остров Кешм в Ормузкия проток. Според американски представители действията са били отбранителни и са насочени срещу ирански сили, използвали зенитни ракети срещу американски военни обекти. Иранските държавни медии съобщиха за няколко експлозии на острова.

Ударите идват само часове, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран иска споразумение за край на войната и че сключването на такова е възможно. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс също изрази оптимизъм за преговорите.

Иранският върховен лидер даде правомощия на правителството за преговори със САЩ