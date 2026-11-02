Иранското ръководство предприема стъпки към евентуално дипломатическо уреждане на конфликта със Съединените щати. Върховният лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей е упълномощил правителството да действа в тази посока, съобщи президентът Масуд Пезешкиан.

По думите на държавния глава кабинетът е получил допълнителни правомощия, които да му позволят да работи за прекратяване на военния конфликт.

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„Стремим се да разрешим въпроса чрез диалог. В тази връзка върховният лидер предостави на правителството определени правомощия“, заяви Пезешкиан.

Президентът обаче не разкри какво точно включват предоставените правомощия и дали те предвиждат започване на преки разговори с Вашингтон.

Междувременно комуникацията между двете страни продължава по непреки дипломатически канали. Според информацията от Техеран САЩ и Иран все още обменят послания чрез посредници. Изявлението на Пезешкиан е сигнал за готовност за дипломатически усилия, но засега няма информация за постигнато споразумение или за конкретен график на евентуални преговори.

Междувременно висшият ирански представител по сигурността Мохсен Резаи е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, посветен на ситуацията в Близкия изток и международната обстановка.

По време на разговора Резаи е благодарил на Москва за подкрепата към Иран и за позицията ѝ по отношение на покойния върховен лидер Али Хаменей. Двамата са потвърдили намерението си да продължат стратегическото сътрудничество между страните.

Редактор: Цветина Петкова