Снимка: iStock
Техеран търси дипломатически изход от конфликта, като обменът на послания между двете страни продължава чрез посредници
Иранското ръководство предприема стъпки към евентуално дипломатическо уреждане на конфликта със Съединените щати. Върховният лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей е упълномощил правителството да действа в тази посока, съобщи президентът Масуд Пезешкиан.
По думите на държавния глава кабинетът е получил допълнителни правомощия, които да му позволят да работи за прекратяване на военния конфликт.
Иранският президент: Моментът е подходящ за сключване на споразумение със САЩ
„Стремим се да разрешим въпроса чрез диалог. В тази връзка върховният лидер предостави на правителството определени правомощия“, заяви Пезешкиан.
Президентът обаче не разкри какво точно включват предоставените правомощия и дали те предвиждат започване на преки разговори с Вашингтон.
Междувременно комуникацията между двете страни продължава по непреки дипломатически канали. Според информацията от Техеран САЩ и Иран все още обменят послания чрез посредници. Изявлението на Пезешкиан е сигнал за готовност за дипломатически усилия, но засега няма информация за постигнато споразумение или за конкретен график на евентуални преговори.
Междувременно висшият ирански представител по сигурността Мохсен Резаи е провел телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, посветен на ситуацията в Близкия изток и международната обстановка.
По време на разговора Резаи е благодарил на Москва за подкрепата към Иран и за позицията ѝ по отношение на покойния върховен лидер Али Хаменей. Двамата са потвърдили намерението си да продължат стратегическото сътрудничество между страните.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни