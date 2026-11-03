Хакерската атака на Украйна срещу руската система за предупреждения за въздушни нападения беше в отговор на руска кибератака срещу украинското приложение за предупреждения. Това заяви президентът Володимир Зеленски.

„Ние отвръщаме само на техните атаки”, каза Зеленски пред американската обществена телевизия „Пи Би Ес”.

Хакерски атаки срещу приложения за предупреждение за опасности в Украйна и Русия

„Те атакуваха нашата система. Това бекибератака”, заяви той, като добави, че Украйна просто се е защитила.

Приложенията, сигнализиращи за предстояща опасност, използвани и от двете страни по време на войната, предупреждават местното население за потенциални въздушни удари, както и за други заплахи.

Редактор: Мария Барабашка