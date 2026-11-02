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Украинци получиха фалшиви сигнали за ядрена и химическа заплаха
Официално мобилно приложение, използвано от украинците за получаване на информация за заплахи от руски въздушни удари, било подложено на хакерска атака, обявиха украинските военновъздушни сили.
Приложението за кратко време показа, че в Киев и други райони са обявени ядрени и химически тревоги, както и че съществува заплаха от улични сражения. Изпратено било и грешно съобщение за атака с руската хиперзвукова ракета „Орешник“.
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Междувременно Москва съобщи, че мобилното приложение на руското министерство на извънредните ситуации било засегнато от масивна кибератака, заради която била разпространена невярна информация сред населението.Редактор: Мария Барабашка
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