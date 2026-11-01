Беларуската хакерска група „Киберпартизани“ и организацията Silent Crow обявиха, че са осъществили мащабна кибератака срещу Федералната служба за държавна статистика на Русия (Росстат). Според твърденията им са получили достъп до хиляди компютри и огромно количество вътрешна информация, включително документи, които може да съдържат сведения за руските военни загуби във войната срещу Украйна, съобщи Reform.news.

По информация на медията, която се позовава на изявление на Silent Crow, хакерите твърдят, че са проникнали не само в централната администрация на Росстат, но и в регионалните ѝ структури, както и в Главния междурегионален център за обработка и разпространение на статистическа информация.

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Хакеры взломали сайт Росстата, оставив послание: «Никому не избежать ответственности» В ночь на 1 ноября хакеры взломали сайт Росстата и разместили на нем сообщения на белорусском языке, в том числе «Никому не избежать ответственности». Об этом сообщают «Коммерсант» и РБК. 🔵 Детали. Послания появились в федеральном разделе сайта и на страницах региональных управлений. Вместе с ними разместили логотипы хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. К утру сайт возобновил работу. «Атаки носили тщательно подготовленный характер и осуществлялись разнонаправленно — по всему спектру применяемых информационных технологий, с привлечением значительного числа специалистов различного профиля и при широкой географии источников», — рассказали в пресс-службе Росстата. Там заявили, «что не зафиксировали утечек баз данных и охраняемой законом информации». Атаки продолжались с 29 октября, пишет РБК со ссылкой на заявление пресс-службы. 🔵 Заявление хакеров. Silent Crow утверждают, что выгрузили около 23 ТБ информации, в том числе данные о российских военных потерях в войне против Украины, материалы переписей и персональные сведения. По их словам, операцию провели совместно с группировкой «Киберпартизаны BY». Хакеры также заявили об уничтожении внутренней IT-инфраструктуры ведомства. Доступ, по их утверждению, затронул центральный аппарат, региональные подразделения и Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Росстата. 🔵 Предыдущий взлом. В июле 2025 года «Киберпартизаны BY» и Silent Crow взяли на себя ответственность за атаку на информационную систему «Аэрофлота», которая привела к масштабному сбою. — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 1, 2026

Според групировката кибератаката е засегнала приблизително 25 000 компютъра, свързани с информационната инфраструктура на руската държавна институция.

Хакерите заявяват, че са успели да извлекат около 23 терабайта информация. Сред предполагаемо придобитите материали са вътрешноведомствени документи, бази данни, служебна кореспонденция и файлове от работните компютри на служителите.

Особен интерес предизвиква твърдението, че сред информацията има и данни за загубите на руските въоръжени сили от началото на войната в Украйна.

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В публикуваното изявление Silent Crow подчертава, че предполагаемият пробив не се ограничава до отделни сървъри или компрометирани потребителски профили.

Според хакерската група става дума за проникване в информационната система на федерална институция, което е осигурило достъп както до централните и регионалните ѝ структури, така и до вътрешни масиви от информация с държавно и служебно значение. Ако обявеният мащаб бъде потвърден, атаката би представлявала сериозен пробив в киберсигурността на руската държавна администрация.

Редактор: Цветина Петкова