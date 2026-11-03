Нови ученически блокади и протести се очакват във Франция. След като вчера десетки гимназии отново бяха блокирани, днес към недоволството се включват и студенти. Те настояват за повече учители, ремонти на училищата и по-добри условия за обучение. Правителството предупреждава, че седмиците без занятия вече застрашават матурите.

В четвъртък се подготвя мащабна национална стачка с участието на учители, железопътни работници и други служители.

Възобновяват блокадите на френски училища

Протестното напрежение е обхванало и други европейски държави, сред които Германия, Италия, Испания и Албания, където недоволството е свързано с високите цени, образованието и политиката на правителствата.