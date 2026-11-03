Снимка: Стопкадър
-
България приема първите бойни машини „Страйкър“
-
„Отношението е подигравателно”: Седмици без парно и топла вода изкараха на протест жители на „Дружба” в София
-
Откраднаха кутия с дарения за лечението на момченце със синдром на Даун
-
Спортни новини (02.11.2026 - късна)
-
"Никога не спирайте!": Пет години топла храна и надежда за хората в нужда
-
Нови хакерски атаки по хладилници в супермаркети в Европа
Нови ученически блокади и протести се очакват във Франция. След като вчера десетки гимназии отново бяха блокирани, днес към недоволството се включват и студенти. Те настояват за повече учители, ремонти на училищата и по-добри условия за обучение. Правителството предупреждава, че седмиците без занятия вече застрашават матурите.
В четвъртък се подготвя мащабна национална стачка с участието на учители, железопътни работници и други служители.
Възобновяват блокадите на френски училища
Протестното напрежение е обхванало и други европейски държави, сред които Германия, Италия, Испания и Албания, където недоволството е свързано с високите цени, образованието и политиката на правителствата.
Редактор: Мария Барабашка