Ръководител на ученическа организация заяви, че от понеделник ще започне нова вълна от блокади на гимназии, като добави, че предложенията на правителството са крайно недостатъчни.

В събота стотици хиляди хора, сред които ученици и студенти, излязоха по улиците в цяла Франция за трети пореден уикенд на протести. Някои гимназии ще бъдат блокирани от понеделник, когато учениците се връщат в клас след двуседмична ваканция, съобщи Пиер Сурза, който е ръководител на организацията „Lyceens!“ („Ученици!“).

„От вторник мащабът ще бъде по-голям, но знаем, че някои училища ще бъдат блокирани още утре“, каза той в неделя. „Подкрепяме всички наши другари, които от утре започват блокади в своите училища“, добави той.

Блокади на училища и сблъсъци с полицията: Франция е в разгара на нова протестна вълна

Протестното движение във Франция срещу рязкото покачване на цените възникна след седмици на демонстрации от страна на гимназисти, които протестираха срещу влошаващите се условия за обучение и неравенството. В понеделник правителството обяви поредица от мерки, целящи да отговорят на исканията на протестиращите ученици и студенти – включително замяна на платформата за прием във висши учебни заведения и осигуряване на заеми за ремонт на училищни сгради. Учениците заявиха, че тези предложения не са достатъчни.

Протестиращите във Франция готвят нови мащабни демонстрации и блокади в цялата страна (ВИДЕО+СНИМКИ)

В събота, говорителят на „Union Etudiante“ (Студентски съюз) Сабрин Харбах заяви, че във вторник и четвъртък ще бъдат организирани блокади на университети и гимназии.

Президентът Еманюел Макрон призова учебните занятия да бъдат възобновени в спокойна атмосфера, като изтъкна, че „гласът на младите хора е чут“.

Сурза обаче контрира: „Президентът не ни е чул“. „Това е просто прах в очите“, каза той. „Отвън изглежда добре, но ако се вгледате по-внимателно, ще видите, че зад това няма нищо“, допълни той.

Сурза отбеляза, че предложената реформа на платформата за прием във висши училища, която отдавна е критикувана заради липсата на прозрачност, не решава проблема с недостига на места във висшето образование. Той също така определи правителствения план за намаляване на броя на учениците в паралелките като недостатъчен, тъй като той ще засегне само класовете от 10-ти клас. „Ние настоявахме това да важи за всички випуски“, каза той. Тъй като втората по големина икономика в еврозоната е на ръба на рецесия и е подложена на натиск да ограничи задлъжнялостта си, правителството разполага с ограничени възможности да удовлетвори исканията на протестиращите студенти чрез допълнителни разходи.

Редактор: Цветина Петрова