Общо пет земетресения са регистрирани в Румъния през изминалата нощ и тази сутрин. Четири от тях са били с епицентър в сеизмичния район Вранча, а петото - в Черно море.

Първият трус е регистриран в 00:46 ч. местно време. Той е бил с магнитуд 3 по Рихтер и на дълбочина 69,9 км. По-малко от час по-късно е последвало земетресение с магнитуд 3,6 и дълбочина 124,4 км.

Силен трус в Румъния, усетен е у нас

В 02:26 ч. е регистриран трети трус с магнитуд 2,1 на дълбочина 110,3 км. Четвъртото земетресение във Вранча е станало в 06:33 ч. То е било с магнитуд 2,5 и на дълбочина 144,4 км.

Последното земетресение е отчетено в 07:03 ч. в Черно море. Магнитудът му е бил 3,6.

Редактор: Ралица Атанасова