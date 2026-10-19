Земетресение с магнитуд 4,9 по Рихтер е регистрирано в Румъния в понеделник. Това показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките.

Трусът е отчетен в 11:51 ч. българско време, като епицентърът му се намира на територията на Румъния, в сеизмично активния район Вранча, северно от Букурещ. По информация на NOVA земетръсът е усетен и по високите етажи в Русе.

Земетресение в района на Вранча

Според първоначалната информация земетресението е станало на дълбочина 128 км. Координатите на епицентъра са 45,42 градуса северна ширина и 26,08 градуса източна дължина.

Няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети. Няма и потвърдени данни дали земетресението е било усетено на територията на България. Районът на Вранча е сред най-активните сеизмични зони в Югоизточна Европа. Земетресенията там могат да бъдат усетени на значителни разстояния, включително в съседни държави.

Редактор: Цветина Петкова