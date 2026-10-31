Франция се подготвя за трети пореден уикенд на масови протести. Засилени са мерките за сигурност в Париж, където над 40 метростанции са затворени, а общо 70 000 полицаи са мобилизирани заради очакваните демонстрации.

Недоволството е насочено срещу поскъпването на живота, проблемите в образователната система и управлението на президента Еманюел Макрон. Властите предупреждават за повишен риск от нови сблъсъци между протестиращи и силите на реда, особено във вечерните часове.

Европа на недоволните: Протестите във Франция се разрастват, напрежение има и в Белгия, Италия и Испания

Протестната вълна обхваща и Германия. Демонстрации са планирани в над 30 града, сред които Берлин, Мюнхен и Хамбург. Основните искания на младите хора са за повече инвестиции в образованието и мерки срещу високите разходи за живот. Сред причините за недоволството е и противопоставянето на възстановяването на задължителната военна служба.

Напрежението продължава и в Италия. След вчерашните мащабни демонстрации част от участниците в протестите останаха през нощта в палатков лагер в центъра на Рим.

Редактор: Цветина Петкова