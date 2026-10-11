Протестите във Франция излязоха далеч извън рамките на недоволството от условията в училищата и се превърнаха в отражение на по-дълбоки социални и политически противоречия. Вълната на недоволство намира отзвук и в други европейски държави, където хората протестират срещу бюджетни съкращения, поскъпването на живота, жилищната криза и миграционната политика. В редица случаи обаче мирните демонстрации са съпътствани от сблъсъци с полицията, а политическите спорове изместват първоначалните искания на протестиращите.

Във Франция недоволството започва сред учениците, които настояват за повече преподаватели и по-добри условия в училищата. Постепенно обаче протестите обхващат по-широк кръг от обществени проблеми. Близо 6900 души са задържани, като 86% от тях са непълнолетни. Съобщава се и за над 200 ранени ученици, близо 90 пострадали преподаватели и повече от 800 ранени полицаи.

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Появяват и групи, които търсят пряк сблъсък със силите на реда. Във Франция ги наричат „касери“ – обикновено маскирани участници, които чупят, палят и унищожават имущество.

Ситуацията привлече вниманието и на американския президент Доналд Тръмп, който в публикация в социалните мрежи обвърза протестите с „неконтролируемата масова миграция“. Според него причината не са проблемите в училищата, а опасността ислямът да завладее Франция.

Така едни и същи събития получават различни политически прочити. Докато учениците настояват за по-добро образование, други виждат в протестите доказателство за социално неравенство или провал на миграционната политика.

Недоволството се пренася и в съседни държави. В Брюксел стотици хиляди души излязоха на улицата срещу бюджетните съкращения и поскъпването на живота. Основното шествие приключи мирно, но впоследствие маскирани групи започнаха да замерят полицията с камъни, бутилки и пиротехнически средства. Белгийските власти уточниха, че участниците в насилието не са свързани с основната синдикална демонстрация.

В Италия ученици окупираха няколко гимназии в Рим с призив „Правете като във Франция“. Паралелно с това в страната се разгоря спор за интеграцията на учениците с чуждестранно гражданство, чийто брой е близо един милион.

Правителството на Джорджа Мелони прие декрет, предвиждащ от следващата учебна година ограничаване до 30% на дела на определени категории чуждестранни ученици в новосформираните класове. Според управляващите мярката ще подпомогне интеграцията, докато противниците ѝ я определят като дискриминационна.

Масови протести в Испания заради високите наеми и недостиг на жилища

В Испания основен повод за общественото недоволство е жилищната криза, която продължава от години. Напрежението се засили и след смъртта на 87-годишната Мари Кармен Абаскал, принудително изведена от дома си, в който живяла повече от седем десетилетия. Случаят предизвика гняв и протести в Мадрид, където демонстранти скандираха: „Това не е смърт, а убийство“.

И там жилищният проблем се преплита с политическия спор за миграцията. Десни партии свързват недостига на достъпни жилища и с увеличаването на населението вследствие на миграцията.

Общото между протестите в Европа е, че конкретните обществени проблеми все по-често се превръщат в поле на политически сблъсък. Докато хората излизат на улицата с искания за по-добри условия на живот, по-достъпни жилища и качествено образование, насилието рискува да измести същината на недоволството.

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