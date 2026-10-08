Протестите във Франция не дават признаци за затихване. За днес е насрочен пореден общонационален митинг на гимназистите. Към продължаващите студентски и ученически демонстрации се присъединяват и нови ключови сектори. Синдикат обяви 24-часова стачка в рафинериите и една от най-големите вериги бензиностанции.

Протестиращите във Франция с нови мащабни демонстрации и блокади в цялата страна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС

Междувременно, френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати при борбата срещу противообществени прояви, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Льокорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите и правителството трябва да изслуша техните опасения.

Снимка: БГНЕС

„Противно на това, което някои хора твърдят, правоохранителните органи не са получавали указания да влизат в конфликт с гимназисти. Тяхната мисия е да защитават имуществото, но преди всичко хората, да прилагат закона и да осигуряват достъп до образователните институции. Те трябва да действат в тази насока по съразмерен начин, в контекст, който често е много труден. Искам отново да потвърдя нашата подкрепа към тях. През осемте месеца, които ни разделят от президентските избори, правителството ще действа прагматично, за да отговори на очакванията на учениците”, заяви Льокорню.

Редактор: Габриела Павлова