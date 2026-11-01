Д-р Елена Бангеева и д-р Печинов гостуваха в ефира на NOVA NEWS и разказаха за професионалния си път, работата си като лекари и предизвикателствата да съчетават медицината със семейния живот.

Двамата признават, че са получавали предложения за работа в чужбина още след завършването на университета. Въпреки възможностите да продължат кариерата си зад граница, решили да останат в България. „Нашето място е тук. Не искаме да бъдем полезни на хората в чужбина, а тук, в България“, сподели д-р Бангеева. Тя разказа, че след придобиването на специалност двамата отново получили сериозно предложение за работа в реномирана болница в чужбина, но избрали да продължат професионалното си развитие у нас.

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„Не съжаляваме, че останахме в България. Развихме се, създадохме семейство. Ние сме пример за лекари, които са останали в България и са постигнали мечтите си“, заяви д-р Печинов.

По думите на жена му зад всеки добър гинеколог е важно да стои и добър коремен хирург, тъй като понякога усложненията при гинекологични операции са свързани именно с тази област на медицината. „Аз съм голяма късметлийка в този случай. Когато се прибера и споделя за някакъв случай, той ми казва: „Не се притеснявай, това е нормално“. А когато искам да се посъветвам с него, си го имам вкъщи - няма нужда да звъня“, сподели тя.

С повече от 15 години професионален опит зад гърба си д-р Бангеева вече е помогнала на хиляди семейства да посрещнат децата си. „Хиляди са случаите. Надявам се на още повече да помогна, но всеки път, въпреки че са много, за мен и моя екип е като едно ново начало, една нова радост. Тя не може да се опише. И милион пъти да ти се случи, няма как да се отърсиш от нея“, разказа лекарят. Според нея акушерството, гинекологията и репродуктивната медицина са сред най-вълнуващите области на медицината, защото дават възможност на лекарите да участват в появата на нов живот, като същевременно се грижат за здравето на майката и детето.

От една година д-р Печинов ръководи хирургичното отделение на столичната болница „Св. Екатерина“. Той се премества там заедно с целия си екип и създават ново отделение. Работата на хирурга често изисква бързи решения в критични ситуации, когато времето е решаващо. Според доктора способността да се реагира адекватно се изгражда с години труд, натрупан опит и знания, но е необходимо и истинско призвание. „Това са качества, които трябва да притежава един хирург. Доста е трудно, но трябва да си обичаш професията и да имаш нещо вродено, което да те накара да я избереш като призвание“, сподели той.

Д-р Бангеева допълни, че в медицината дори една планова манипулация или операция може неочаквано да се превърне в сериозен проблем. Това важи и за ражданията, при които предварително не може да се знае как точно ще протече процесът. Тя призна, че тежките ситуации се отразяват на лекарите, макар по думите ѝ в нейната практика сериозните усложнения да са по-редки. Медикът посочи, че през годините в болниците, в които е работила, не е имало загубени пациенти.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов