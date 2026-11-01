Как да гласуваме, без да се разболеем и как да избираме, без да съжаляваме? Темата коментира специалистът по епидемиология на инфекциозните болести проф. Тодор Кантарджиев в „Събуди се”.

„Черногледството и оплакването са част от характера на българите, което се експлоатира от политиците. Като срещнеш някого, той започва да ти се оплаква от всичко лошо, което му се е случило”, смята той.

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„Смятам, че нещата у нас в сферата на здравеопазването да се оправят, защото можем да разчитаме на няколко неща. На първо място е достъпността до медицинска помощ, имаме много квалифицирани лекари, както и младите колеги, които завършват, вместо да ги гоним в чужбина”, смята той.

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Редактор: Никола Тунев