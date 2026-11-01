Снимка: Стопкадър
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Николина Чакърдъкова с призив в изборния ден: Не може да обезценяваме правото на нашия глас
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Георги Кандев гласува за силна и модерна България
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Опашки от чакащи да упражнят правото си на вот в българското посолство във Великобритания
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Село Държава избира държавен глава: Жителите се надяват новият президент да помогне за ремонта на пътя
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Костадин Костадинов: За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу"
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Въпреки слабия интерес сутринта, в Рим очакват повече избиратели след 10 часа
Болно ли е нашето време и има ли лек за него
Как да гласуваме, без да се разболеем и как да избираме, без да съжаляваме? Темата коментира специалистът по епидемиология на инфекциозните болести проф. Тодор Кантарджиев в „Събуди се”.
„Черногледството и оплакването са част от характера на българите, което се експлоатира от политиците. Като срещнеш някого, той започва да ти се оплаква от всичко лошо, което му се е случило”, смята той.
Георги Бърдаров: Да си будител е огромна отговорност
„Смятам, че нещата у нас в сферата на здравеопазването да се оправят, защото можем да разчитаме на няколко неща. На първо място е достъпността до медицинска помощ, имаме много квалифицирани лекари, както и младите колеги, които завършват, вместо да ги гоним в чужбина”, смята той.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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