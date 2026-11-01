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Той е сред хората, които много обичат България, въпреки че е наясно с всичките ѝ кривини
Той е сред хората, които много обичат България, въпреки че е наясно с всичките ѝ кривини. Оптимист за бъдещето ни, изследовател на миналото и отвъд всичко - много талантлив и добър човек. Гост в „Събуди се” е писателят и демограф проф. Георги Бърдаров.
„Да си будител е огромна отговорност. При всички положения работата, която аз върша в университета с младите хора, ако я вършиш със сърце, душа и с вяра в тях, ти си будител”, смята писателят.
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Той сподели, че през годините е получавал предложения да се включи в битката за държавен глава. „Сам човек много трудно може да промени посоката на една политическа игра. Да се съберат много хора с мисъл, която да промени нещата в някаква позитивна посока – това се е случвало изключително рядко”, смята проф. Бърдаров.
Той призова бъдещия президент да вярва в страната ни и в младите хора. „Нека ги подкрепя искрено, отвъд политическите думи и популизма”, пожела писателят.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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