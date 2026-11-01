Стотици хиляди домакинства в Украйна са без ток, след като в събота вечерта Русия нанесе масирани удари по електроенергийната инфраструктура в четири украински региона, заяви президентът Володимир Зеленски в публикация в Telegram.

„Интензивността на ударите е много висока, а руснаците се опитват да се възползват максимално от дефицита на прехващачи на балистични ракети”, написа Зеленски.

Загинали и ранени след руски удар по перон на гара в Украйна, докато влак се готвел да потегли

По думите му обекти от електроенергийната система са били поразени във Виницка, Днепропетровска, Житомирска и Хмелницка области. Засегнати са редица подстанции, трансформатори и електропреносни линии, добави държавният глава.

По-рано от Министерството на енергетиката на Украйна съобщиха, че вследствие на нанесените щети по съоръженията общо шест региона са останали частично без електричество, като най-сложна остава обстановката с електроснабдяването в Киевска и в Днепропетровска области.

Редактор: Мария Барабашка