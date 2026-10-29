Най-малко 19 души загинаха при руски атаки с дронове в Украйна в четвъртък. Най-тежкият удар е бил по оживен железопътен перон в град Днипро, където са загинали най-малко 14 души, съобщиха украинските власти. При нападения в други градове са убити още петима души, сред които двама тийнейджъри, съобщава "Ройтерс".

Според държавната железопътна компания „Укрзализница“ дрон с реактивен двигател е поразил перон на централната гара в Днипро, докато пътнически влак се подготвял да потегли към близкия град Запорожие.

Над 600 украински дрона са атакували района на Москва през нощта

Кадри, публикувани от украинския президент Володимир Зеленски, показват тела на земята и спасители, които евакуират ранените на носилки.

„Русия умишлено преследва цивилни - във влакове, на гари, в жилищни сгради“, заяви украинският премиер Сергий Корецки в Telegram. По думите му няма оправдание за подобен терор.

При атака с дрон по оживена улица в центъра на Чернигов, в Северна Украйна, са загинали двама тийнейджъри, а 23 души са били ранени.

„Нападнати бяха обикновени мирни хора, които просто отиваха на работа, вършеха ежедневните си задачи и правеха планове за деня“, заяви ръководителят на градската военна администрация Дмитро Брижynски.

В централния украински град Кременчук удар по жилищна сграда е отнел живота на трима души, а други 15 са ранени, съобщи областният управител.

След удара по Днипро Володимир Зеленски призова международните партньори на Украйна да засилят натиска върху Русия. Той постави под въпрос ефекта от облекчаването на някои санкционни мерки срещу руския енергиен сектор и руски олигарси.

„Колко терористични атаки извърши Русия срещу нашите хора, след като бяха отменени санкциите срещу определени руски олигарси и руския енергиен сектор, вместо да се стигне до деескалация?“, написа украинският президент в социалната мрежа X.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас осъди руския удар по железопътната гара в Днипро.

Russia’s deadly attack on the Dnipro train station is yet another brutal assault on Ukrainian civilians. It makes abundantly clear that Moscow is not interested in peace. I extend my deepest condolences to the victims and their families. At the EU-Canada Summit and the G20 Foreign Ministers’ Meeting in Atlanta, I will urge partners to further strengthen our support for Ukraine and advance accountability, including through the Special Tribunal and Claims Commission. Russia must be held accountable. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 29, 2026

„Смъртоносната руска атака срещу железопътната гара в Днипро е поредното жестоко нападение срещу украински цивилни. Тя ясно показва, че Москва не се интересува от мира. Изказвам най-дълбоките си съболезнования на жертвите и техните семейства. По време на срещата на върха ЕС – Канада и срещата на външните министри на Г-20 в Атланта ще призова партньорите да засилят допълнително подкрепата си за Украйна и да придвижат усилията за търсене на отговорност, включително чрез Специалния трибунал и Комисията по исковете. Русия трябва да понесе отговорност“, написа Калас.

Руските атаки с дронове и ракети срещу критична инфраструктура, включително железопътната мрежа, продължават да затрудняват ежедневието на цивилното население и да оказват натиск върху украинската икономика. Според информацията недостигът на ракети за противовъздушна отбрана допълнително усложнява защитата на страната.

Редактор: Георги Иванов