Повече от 600 украински безпилотни летателни апарата са били насочени към района на Москва през нощта срещу четвъртък, като по-голямата част от тях са били свалени от руските сили за противовъздушна отбрана. Това съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин.

По думите му в периода от 20:30 ч. московско време (19:30 ч. българско време) на 28 октомври до 07:00 ч. (06:00 ч. българско време) на 29 октомври по посока на Московска област са полетели общо 613 дрона.

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„Повечето бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана още на далечните подстъпи. 231 дрона бяха унищожени при приближаването към Москва”, посочи Собянин.

Въздушната атака се случва в момент, когато руската столица е домакин на двудневна среща на върха Русия – Африка, в която според Кремъл участват държавните лидери на 22 африкански страни.

В същото време украинските власти съобщиха за руски удари през изминалата нощ в няколко района на страната, като при нападение в Ровненска област е загинал един мъж.

През последните месеци и двете страни засилиха атаките с дронове, въпреки че Москва и Киев се подготвят за възобновяване на мирните преговори през следващия месец с посредничеството на САЩ. В средата на септември към Московска област бяха насочени около 1600 безпилотни апарата, което бе определено като най-мащабната подобна атака в рамките на едно денонощие от началото на бойните действия.

Редактор: Мария Барабашка