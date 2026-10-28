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Отломки от украински дронове са нанесли щети на промишлена инфраструктура в Новомосковск
Русия и Украйна продължават да си разменят удари. Най-малко петима души са пострадали при руски атака с дрон във втория по големина град на Украйна – Харков. Сред ранените е и 4-годишно дете.
Падащи отломки от украински дронове са нанесли щети на промишлената инфраструктура в Новомосковск, на около 200 км южно от Москва, както и на жилищни блокове и частни къщи.
На този фон американския президент Доналд Тръмп заяви днес, че съвсем скоро ще бъде организирана среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.
„Мисля, че постигаме значителен напредък и много скоро ще бъде организирана среща с държавните глави на Русия и Украйна”, каза Тръмп.
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