Русия и Украйна продължават да си разменят удари. Най-малко петима души са пострадали при руски атака с дрон във втория по големина град на Украйна – Харков. Сред ранените е и 4-годишно дете.



Падащи отломки от украински дронове са нанесли щети на промишлената инфраструктура в Новомосковск, на около 200 км южно от Москва, както и на жилищни блокове и частни къщи.



На този фон американския президент Доналд Тръмп заяви днес, че съвсем скоро ще бъде организирана среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски .

„Мисля, че постигаме значителен напредък и много скоро ще бъде организирана среща с държавните глави на Русия и Украйна”, каза Тръмп.