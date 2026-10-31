Иран отправи ново предупреждение към Съединените щати и Израел на фона на опасенията от възобновяване на военните действия в Близкия изток. Върховният лидер на Ислямската република Моджтаба Хаменей е разпоредил на въоръжените сили да бъдат готови за незабавен отговор на всяка заплаха, независимо откъде произхожда тя.

В писмено изявление, разпространено чрез официалните му канали, Хаменей предупреждава, че при ново нападение Техеран няма да позволи на противниците си едностранно да определят кога да приключат бойните действия.

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„Ако враговете отново предприемат военни или терористични атаки, въоръжените сили на Ислямската република и иранският народ ще бъдат тези, които ще определят времето и условията за тяхното прекратяване“, се посочва в документа.

Според съобщението иранският лидер е провел среща с висши представители на военното командване, сред които началникът на Генералния щаб Али Абдолахи, командващият редовната армия Амир Хатами и ръководителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Ахмад Вахиди. Това е първата официално оповестена среща между тях след избирането на Хаменей за върховен лидер.

На командирите е наредено да подготвят въоръжените сили за бърза и мащабна реакция при евентуална атака. В изявлението се подчертава, че ответните действия не трябва да бъдат ограничавани от географското разположение на заплахата.

Сред поставените задачи е и актуализирането на списъка с потенциални военни цели. Според публикувания текст той трябва да обхваща както физическа инфраструктура, така и други активи, свързани със САЩ и Израел.

Хаменей е поискал още укрепване на военното разузнаване, увеличаване на производството на оръжия и боеприпаси и развитие на способностите за разузнавателни, поддържащи и бойни операции.

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Моджтаба Хаменей пое ръководството на Ислямската република след смъртта на баща си - аятолах Али Хаменей, убит при американско-израелските удари в началото на войната през февруари. Оттогава новият върховен лидер не се е появявал публично, а позициите му се разпространяват чрез писмени съобщения.

Предупреждението идва на фона на нови дипломатически контакти, насочени към предотвратяване на поредна ескалация в региона. В петък в Техеран е пристигнала делегация от Катар за разговори с представители на иранските власти. Посещението е последвало информацията, че Иран е получил писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Редактор: Цветина Петкова