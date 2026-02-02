Президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи предупрежденията на Иран за това какви действия ще предприеме при евентуална американска военна намеса. Държавният глава индиректно заплаши Ислямската република с война след изказванията на аятолах Хаменей. През уикенда върховният водач на Иран предупреди, че ако Вашингтон опита военна намеса в страната, това ще разпали война в целия регион.

От имението си във Флорида Тръмп първо похвали качеството на военните сили, които САЩ трупат в Близкия изток, а след това повтори, че Иран трябвало да сключи сделка, като не е ясно какво означава това.

Тръмп разкри, че иранците са се свързали с него

"Разбира се, че той ще се изкаже така. Какво сте очаквали? Но ние имаме най-мощните кораби на света съвсем близо. До няколко дни, надявам се, ще имаме сделка. В противен случай, ще разберем дали е бил прав, или не", заяви Тръмп.



Изказванията му дойдоха, след дълга среща между генерали от Пентагона и армията на Израел в неделя. Според слухове те може да са разработвали плановете за евентуална операция.

Редактор: Станимира Шикова