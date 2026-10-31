Стотици българи зад граница обединиха усилия, за да отбележат Деня на народните будители по запомнящ се и вдъхновяващ начин. Те се включват в мащабната инициатива „Хоро на доброто”, която има за цел да събере средства за подпомагане на деца в неравностойно положение в България.

Благотворителната акция е организирана от базираната на Острова фондация „Ангели за България”, но бързо прераства в глобално събитие, обхващащо сънародници от 12 държави. В нея участват 67 фолклорни състава, 6 български неделни училища, 8 обществени и културни организации, както и множество приятелски групи.

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„Хоро на доброто” ще се извие буквално от Сидни до Торонто. Точно като бялата лястовица на надеждата от разказа на Йордан Йовков, всички участници ще танцуват, облечени в бяло, с надеждата техният жест да бъде заразителен и да вдъхнови още българи зад граница да подадат ръка на родината си.

Сред първите, които отвориха сърцата и касичките си за каузата, бяха възпитаниците на българското неделно училище „Слово” в Оксфорд. Макар повечето от тях да не са родени в България и да я познават предимно от ваканциите при баба и дядо, децата се включиха с изключителен ентусиазъм.

„„Хорото на доброто” много ми хареса, защото празнуваме България с тези хубави танци”, споделя малката Алекса, докато пуска 5 паунда в кутията за дарения. До нея е и Вики, който заявява кратко и ясно: „Давам ги тези пари за децата на България”.

Директорът на училището Валентина Александрова обяснява, че зад танца стои много по-дълбок урок по човечност и родолюбие: „Всички искахме да покажем, че доброто започва от нас и можем да го предадем нататък, като се хванем за ръка, изиграем едно хоро и покажем, че можем да творим добрини. Ние, българските училища в чужбина, много обичаме Деня на будителите и винаги го честваме по специален начин, търсейки интересни подходи да предадем на децата любовта към будителите, историята и културата”.

Преди да дарят средствата, учениците са проучили живота на някои от най-големите български дарители.

„Само да споменем Евлоги и Христо Георгиеви, с помощта на които се създава Софийският университет, или Васил Априлов, когото винаги почитаме сред първите будители. Включихме и личности, които децата не познаваха толкова добре – като Хаджи Ненчо Палавеев и Йорданка Филаретова. По-големите ученици направиха постери и разказваха за тях, а по-малките нарисуваха картини, изобразяващи добри постъпки”, разказва директорът на училището.

Седемгодишната Йоана, която е родена в Англия, с гордост показва своята рисунка, на която помага на друго дете да отвори тежка врата: „Нарисувах как едно дете не може да мине през вратата, защото е много тежка, и аз му помагам”. Друга ученичка – Ема, е изобразила как приспива малката си сестра Лора, когато родителите ѝ са били заети, и е написала посланието: „Любовта първо идва от вкъщи”.

Детските рисунки и лични послания ще отпътуват към България заедно със събраните дарения, за да стоплят сърцата на връстниците им в нужда.

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