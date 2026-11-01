Снимка: БГНЕС
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ЦИК обяви избирателната активност до 11:00 часа
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Активността към 12:00 ч.: Колко от избирателите вече гласуваха на балотажа
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Студио Z: С халат и призив „Бъдете будни“ - посланието на Радослав Кузманов
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Румен Радев: Гласувах за това президентската институция да продължи да бъде стожер на държавност и обществената воля за справедливост
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Повишен ли е интересът на гражданите към балотажа
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Студио Z: Бони за проблемите във „Факултета“ - студени секции и липса на рампа за хора с увреждания
Миналата седмица там тя беше най-ниска
6,81% е избирателната активност в Белица към 11:00 часа. Миналата седмица за целия изборен ден тя беше малко над 7 на сто. Тогава всички обвързаха този резултат със задържането на кмета, който вече е под домашен арест.
Изборен прецедент в белишкото село Лютово - само двама души отидоха до урните
Миналата неделя в село Лютово своя глас дадоха само двама души, които бяха членове на избирателна комисия. Сега обаче упражнилите своето право на вот са около 30 към 11:00 ч.
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