6,81% е избирателната активност в Белица към 11:00 часа. Миналата седмица за целия изборен ден тя беше малко над 7 на сто. Тогава всички обвързаха този резултат със задържането на кмета, който вече е под домашен арест.

Изборен прецедент в белишкото село Лютово - само двама души отидоха до урните

Миналата неделя в село Лютово своя глас дадоха само двама души, които бяха членове на избирателна комисия. Сега обаче упражнилите своето право на вот са около 30 към 11:00 ч.