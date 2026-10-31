История за оцеляване и силата на духа разчувства потребителите в Китай. 27-годишна блогърка, известна с прякора „wananan“, отново се появи в социалните мрежи – почти година и половина след като падна от 35-ия етаж и оцеля по чудо.

Инцидентът се случил през юни 2025 г., когато младата жена случайно паднала от прозорец. Тя получила множество фрактури, вътречерепен кръвоизлив и тежки наранявания на шийната част на гръбначния стълб и вътрешните органи.

За да спасят живота ѝ, лекарите извършили 14-часова операция, по време на която се наложило да ампутират подбедрицата ѝ. След интервенцията блогърката прекарала 50 дни в интензивното отделение.

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Оцеляването ѝ се дължи както на бързата медицинска помощ, така и на обстоятелствата около падането. Тя се приземила върху дървета и храсти, които забавили удара и вероятно спасили живота ѝ.

A woman in Changsha fell from the 35th floor. The Third Xiangya Hospital pulled off a medical miracle with over 50 days of multidisciplinary rescue! #HunanXiangjiangNewArea #Changsha https://t.co/u0bvhpz8xY — Time湘江 (@xiangjiangtime) October 16, 2026

Сега младата жена постепенно се връща към нормалния живот и споделя с последователите си подробности за възстановяването. Тя разказва, че през първите седмици след операцията е изпитвала силна болка, но преживяното не я е сломило.

„Страданието не бива да ме унищожава – то трябва да ме укрепва. Животът не е свързан с външния блясък, а със смелостта да погледнеш счупените парчета и да ги сглобиш отново“, написа блогърката.

Редактор: Дарина Методиева