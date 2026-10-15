Най-малко 32 деца и тяхна учителка са загинаха след срутване на покрив на частно училище в пакистанския град Пешавар. Над 50 души са ранени, някои от тях са в критично състояние.

Трагедията се разиграла в образователния център „Ал-Хайр“. Повечето жертви били на около 13 години, съобщи регионалният директор на спасителната служба Ариф Хатак.

Pakistan School Roof Collapse In Peshawar Kills 17 Children And A Teacher, Over 40 Injured As Rescue Teams Search Debris For Survivors | Video #Peshawar #Pakistan #SchoolCollapse #PeshawarSchoolCollapse #BreakingNews #PakistanNews #KhyberPakhtunkhwa #SchoolTragedy #RescueOperation #ShehbazSharif https://t.co/pdjFD6x9hH To get epaper daily on your whatsapp click here: https://t.co/0jgewcGGes — Free Press Journal (@fpjindia) October 15, 2026

Началникът на полицията в Пешавар Саид Ахмед заяви, че собственикът на училището е арестуван. По думите му сградата била с нестабилна конструкция. Полицията съобщи, че ще бъдат предприети правни действия срещу всички, за които се установи, че са проявили небрежност.

Според спасителните екипи покривът на горния етаж се срутил, вследствие на което рухнали и двата етажа под него. Отломките затрупали учениците, които се намирали в класните стаи.

#Pakistan school roof collapse kills 28 Read here:🔗https://t.co/vpgNgulT2O https://t.co/cMHcoOhU5f — DD India (@DDIndialive) October 15, 2026

Медицинският персонал в болница „Лейди Рийдинг“ обявил извънредна ситуация. По информация на говорителя на лечебното заведение Мохамад Асим повечето от жертвите били докарани вече мъртви в болницата, а там са приети и 20 ранени.

Спасителните служби съобщиха, че всички хора, останали под развалините, били извадени. Екипите продължиха разчистването на отломките.

Кадри от мястото на инцидента показват линейки, пристигащи на място, и спасители, които изнасят ранени ученици. Според очевидци местни жители били сред първите, притекли се на помощ в гъсто населен квартал в централната част на Пешавар — столицата на провинция Хайбер Пахтунхва.

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Жител на града разказа, че спасителите внимателно разчиствали отломките, за да достигнат до децата и служителите, за които имало опасения, че са затрупани.

Правителството на провинция Хайбер Пахтунхва съобщи, че е създадена комисия, която да установи причините за срутването.

Президентът на Пакистан Асиф Али Зардари изрази „дълбока скръб и съжаление“ за трагичния инцидент, който по думите му е шокирал цялата страна. В публикация в социалната мрежа X той поднесе съболезнования на семействата на загиналите и призова за цялостно разследване.

Президентът подчерта необходимостта училищните сгради да отговарят на стандартите за безопасност, за да се предотвратят подобни трагедии.

Губернаторът на провинцията Фейсал Карим Кунди също изрази съболезнования и поиска от компетентните органи доклад за причините за инцидента. Той разпореди на пострадалите деца да бъде осигурена възможно най-добрата медицинска помощ.

Срутванията на сгради не са рядкост в Пакистан, където спазването на строителните стандарти често не се контролира достатъчно строго. През юли покрив на учебен център в строеж в Лахор се срути и причини смъртта на четири деца.

Редактор: Дарина Методиева