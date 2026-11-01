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Системата за управление на корабния трафик предупреждава плавателните съдове да преминават с повишено внимание
Четири контейнера са забелязани да дрейфуват в Черно море източно от Бургаския залив, съобщава системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS) в навигационно предупреждение. Те са локализирани в 10:55 часа днес на четири различни позиции в района, предава кореспондентът на БТА в Бургас Станимир Димитров.
В предупреждението на VTMIS се посочва, че плавателните съдове трябва да преминават с изключително повишено внимание заради навигационната опасност.
Три дрона поразиха кораб на 16 мили от нос Калиакра, екипажът е спасен
На 28 октомври контейнеровоз беше ударен от три морски дрона в Черно море на около 21 морски мили югоизточно от Шабла и потъна около полунощ. Корабът беше натоварен с 421 контейнера, като част от тях – около 20, паднаха зад борда и дрейфуват в морето.
ВСИЧКО ЗА АТАКАТА С ДРОНОВЕ В ЧЕРНО МОРЕ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Цвета Лазаркова
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