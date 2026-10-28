Нов случай на ударен кораб в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Той бил поразен от три дрона на около 21 мили от Шабла и на 16 от нос Калиакра.

Това потвърди по време на брифинг след срещата му с турския и румънския му колеги военният министър Димитър Стоянов. Министрите и началниците на отбраната на трите страни проведоха официална в София, за да обсъдят ситуацията в Черно море и съвместните мерки за гарантиране на сигурността.

Сигналът, че плаващият под либерийски флаг контейнеровоз CONTSHIP JET е поразен от морски дронове на около 17 морски мили източно от нос Калиакра е получен днес в 12:01 ч. от Морския спасително-координационен център в Констанца. Корабът се движел по маршрут от пристанище Хайфа, Израел към Констанца, Румъния и превозвал 421 контейнера, твърдят членовете на екипажа. Десетки от тях плуват свободно във водата. По информация на NOVA в някои има токсички, а в други - нетоксични вещества, сред които запалителни газове и течности. Добрата новина е, че товарът не е изтекъл в морето.

Как чуждите медии отразиха атаката на кораб край Шабла

В 12:13 ч. екипажът напуснал плавателния съд. Незабавно била обявена операция по търсене и спасяване. Към района на инцидента са насочени три плавателни съда на Военноморските сили и един кораб на Главна дирекция „Гранична полиция“. В 12:53 ч. 8 от моряците са качени на борда на катер на Военноморските сили, а останалите 10 моряци са се намирали в спасителната лодка на кораба. Екипажът е спасен и с кораб на Военноморските сили е насочен към Варна. Организирана е процедурата по посрещане от „Гранична полиция” и медицински екипи.

Очаква се по-късно тази вечер евакуираният екипаж да бъде транспортиран до Варна с катер на Военноморските сили. Корабособственикът чрез агента си, който е във Варна, е подсигурил хотела, в който моряците ще нощуват. След пристигането им медицински екипи ще ги прегледат обстойно. „Няма данни за ранени членове на екипажа. Най-вероятно са стресирани, което е нормално предвид ситуацията”, коментира областният управител на Варна Марио Смърков. 14 от тях са филипински граждани, а четирима са украинци. Собственик на кораба е гръцка фирма.

Няма и официални данни колко са сериозни щетите по борда. Плавателният съд не е потънал, въпреки че системата му за автоматична идентификация е изключена. Той се носи по течението в южно направление.

В издирвателно-спасителната операция участваха три кораба от състава на ВМС, уточниха от Министерството на отбраната. Ударът е наблюдаван от системата за наблюдение на Военноморските сили и от френски патрулен самолет. Наблюдавани са общо три попадения върху корпуса му. Непосредствено след първия три кораба от състава на Военноморските сили са изпратени към мястото на инцидента за спасяване на екипажа.

Муджит Черкез е капитан на риболовен кораб. Той видял горящия контейнеровоз на 15-16 мили източно от Калиакра. „Видях черен дим само и военният кораб отиваше към тях”, свидетелства Черкез.

Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

Атаката стресна и жителите на крайбрежното село Българево. „Имаме рибари, които работят в района. Не бих казал, че са мишена, но са в потенциална опасност”, коментира кметът на селото Георги Янев.

Хронология на атаките в Черно море през октомври

Новото нападение е част от поредица инциденти с търговски кораби в Черно море през последните седмици.

На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие.

Единият потъна, а от другия - кораба ABLE, плаващ под флага на Палау - бяха евакуирани 18 моряци с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама от спасените бяха ранени.

На 13 октомври последваха нови нападения. Търговският кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла. Всичките 15 членове на екипажа бяха спасени, като петима получиха леки наранявания. Друг плавателен съд потъна край Шабла.

На 23 октомври беше съобщено и за атака срещу кораб край румънското крайбрежие, при която загина моряк, а други членове на екипажа бяха обявени за изчезнали. Впоследствие поразеният кораб „Хорив“ започна да дрейфува към българската зона на отговорност, което наложи наблюдение от страна на компетентните институции.

Военните министри на Турция и на Румъния - Ящар Гюлер и Щефан-Раду Опреа, осъдиха поредното нападение в икономическите води на България. От срещата им с българския им колега стана ясно, че трите държави ще засилят охраната на Черно море, а предстои и нова среща в Букурещ.

„Категорично осъждаме скорошните атаки с дронове срещу граждански търговски кораби в Черно море - нещо, което за съжаление се случи и днес в икономическата зона на България. Те представляват опасна ескалация на рисковете, породени от агресивната война на Руската федерация срещу Украйна. Настояваме за прекратяване на атаките срещу граждански кораби и морската инфраструктура”, подчерта румънският министър на отбраната.

„Разбрах за удара от днес в български води с три дона, който нанесе сериозни щети и изказвам моето съжаление за случилото се. Както е известно, от първия ден на руско-украинската война Турция запазва категоричната си подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, като същевременно, благодарение на поддържаните от нея отворени канали за диалог с Русия, възпрепятства ескалацията на регионалните кризи”, гласеше позицията на турския му колега.