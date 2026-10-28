Поредната атака срещу търговски кораб край българското крайбрежие предизвика остри политически реакции и нов спор за позицията на страната ни по отношение на войната между Русия и Украйна.

Повод за тях стана нов инцидент с контейнеровоз в българската изключителна икономическа зона. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че плавателният съд е бил поразен от три морски дрона на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Нападението стана, докато в София министрите на отбраната на България, Румъния и Турция обсъждаха съвместни мерки за гарантиране на сигурността на корабоплаването.

Дронове поразиха кораб на 21 мили от Шабла

По предварителна информация екипажът успял да напусне кораба. Според Maritime.bg контейнеровозът плавал под либерийски флаг и пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънския град Констанца.

Георг Георгиев: Вече пет кораба са взривени край бреговете ни, управляващите са опасни за България

Остра критика към управляващите отправи депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев след поредния инцидент с търговски кораб в Черно море. В публикация в социалните мрежи той обвини властта, че с действията и позициите си е допуснала ескалация на напрежението край българското крайбрежие.

„Те си го казаха -„Важно е да се стигне до ескалация“. Е, стигна се“, написа Георгиев, без да уточнява в публикацията кого цитира.

По думите му вече пет кораба са били взривени в близост до българските брегове. Депутатът разкритикува отношението на управляващите към руския посланик и определи позициите им като прекалено меки и лишени от категоричност.

Според него въпреки това, което нарича „подмазване на руската посланичка“ и „мекотелни антипозиции“, напрежението в Черно море е продължило да нараства.

Георгиев заяви, че опитите да бъде омаловажена ситуацията не могат да прикрият сериозността на случващото се и положението, в което според него България вече се намира. „Нито една от смешните жалки опорки и паникьосани опити да се замаже положението не може да скрие фактите и положението, в което България вече необратимо се намира“, написа депутатът.

Той настоя за оттеглянето на управляващите, като отправи и категорична оценка за действията им. „Тези хора трябва да си ходят. Те вече са не само вредни за страната. Опасни са“, заяви Георгиев.

Мирчев: Трябваше да извикаме руския посланик, вместо да се снишаваме

Депутатът от „Демократична България“ Ивайло Мирчев обвини управляващите, че не са предприели достатъчно категорични действия след предишните нападения в Черно море. По думите му още преди седмици, по време на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, формацията е настояла руският посланик да бъде извикана и да ѝ бъде връчена официална протестна нота с искане Москва да поеме ангажимент за прекратяване на подобни атаки в българската изключителна икономическа зона.

„България да повика руския посланик, да му бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент подобни атаки повече в изключителната икономическа зона на България да няма“, призова отново Мирчев.

Той заяви, че Илияна Йотова и Румен Радев са отказали да предприемат подобна стъпка. Според депутата Румъния е реагирала значително по-категорично, като е посочила Русия за отговорна за предишни нападения и е връчила дипломатическа нота на руския посланик. „Как отговори Радев? Ние ще се снишим. И се снишихме“, коментира Мирчев.

Депутатът настоя България да потърси гаранции за сигурността на търговското корабоплаване и чрез своите международни партньори. Той разкритикува и неучастието на страната в определени инициативи за сигурност, сред които посочи Коалицията на желаещите и сътрудничеството в областта на противодействието на дронове.

На въпрос как тълкува факта, че новата атака е станала по време на срещата на военните министри на България, Румъния и Турция, Мирчев заяви: „Русия ни се подиграва по всеки възможен начин“.

Костадинов: България трябва да обяви пълен неутралитет

На противоположна позиция застана лидерът на „Възраждане“. Костадин Костадинов настоя България да обяви пълен неутралитет и да прекрати износа на оръжия за Украйна. В публикация във Facebook той разпространи видеокадри, за които твърди, че показват последния удар срещу контейнеровоз. По думите му записът е направен от местен жител в района на Шабла.

Според изложената от него информация корабът първоначално е бил атакуван с два морски дрона. След евакуацията на екипажа последвал трети удар, при който плавателният съд потънал за минути.

Костадинов използва случая, за да отправи критики към ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС и Румен Радев. Според него политическите им позиции за сигурността на България и ролята на НАТО не отчитат реалните опасности от разрастването на конфликта. „Изборът за България може да е само един - обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна“, заяви той.

Политическите реакции след новите удари по кораби в Черно море

Лидерът на „Възраждане“ изрази предположение, че атакуваният кораб може да е превозвал оръжия. Той допусна и възможността нападението да представлява операция под чужд флаг, насочена към въвличането на други държави във войната срещу Русия. В публикацията си обаче не представя доказателства в подкрепа на тези версии.

Костадинов заяви още, че партията му от години предупреждава за подобни рискове, но според него тези предупреждения не са били чути.

Поредица от инциденти в Черно море

Новото нападение е част от поредица инциденти с търговски кораби в Черно море през последните седмици.

На 6 октомври два плавателни съда бяха атакувани с дронове в близост до българското крайбрежие. Единият потъна, а от другия - кораба ABLE, плаващ под флага на Палау, бяха евакуирани 18 моряци с помощта на българския ферибот DIOSCURIA. Двама от спасените бяха ранени.

На 13 октомври последваха нови нападения. Търговският кораб CHELSEA-3, плаващ под малтийски флаг, беше поразен край Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха спасени, като петима получиха леки наранявания. Друг плавателен съд - HS Dignity, потъна край Шабла.

На 23 октомври беше съобщено и за атака срещу кораб край румънското крайбрежие, при която загина моряк, а други членове на екипажа бяха обявени за изчезнали. Впоследствие поразеният кораб „Хорив“ започна да дрейфува към българската зона на отговорност, което наложи наблюдение от страна на компетентните институции.

България, Румъния и Турция договарят общи мерки

На фона на зачестилите нападения министрите на отбраната на България, Румъния и Турция се договориха да създадат тристранен механизъм за координация в Черно море. Целта е да се подобрят обменът на информация, ранното предупреждение и съвместните действия при заплахи за корабоплаването.

Трите държави осъдиха атаките срещу граждански плавателни съдове и призоваха за спазване на международното право и свободата на корабоплаването. Турският министър на отбраната Яшар Гюлер също потвърди информацията за новото нападение и предупреди, че сигурността на търговските маршрути и крайбрежните държави е „червена линия“.

Той призова както Русия, така и Украйна да не допускат гражданското корабоплаване да се превръща в мишена на военните действия. Следващата среща на политическо ниво между трите държави ще се проведе в Букурещ, а военни експертни разговори са планирани в Анкара.

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Редактор: Цветина Петкова