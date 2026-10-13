Новата атака с дронове срещу кораби в Черно море. Премиерът свика спешно службите за сигурност, Радев ще разговаря с руския посланик и генералния секретар на НАТО. Последва и реакция на политическите сили в Народното събрание.

"Нападението над корабите в Черно море с дронове е абсолютно недопустимо и неприемливо", заяви депутатът от „Прогресивна България” Петър Витанов в кулоарите на парламента.

Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем, необходим е общоевропейски отговор и инициатива", подчерта той. "Страната ни може само да реагира, докато войната продължава. Ако спрем 99 дрона, то стотният ще удари", допълни още той.

Досега са ударени над 460 кораба, подчерта политикът.

Още един кораб потъна край българския бряг след удар от дрон

„Логиката показва, че става дума за руски дронове. Сега това се потвърждава”, каза Витанов. И подчерта, че Румен Радев е заявил, че ще извика руския посланик Елеонора Митрофанова. Депутатът отбеляза още, че се провежда и съвет за сигурност към Министерски съвет.

Премиерът свика спешно службите за сигурност, ще разговаря с руския посланик и генералния секретар на НАТО

Витанов обясни, че страната ни не разполага с необходимата антидрон защита. Той каза, че протоколът на НАТО се следва изцяло, премиерът ще разговаря с Марк Рюте, за да се набележат мерките. Депутатът отбеляза, че до този момент чл. 4 не е използван.

Витанов подчерта, че България е повдигнала въпроса за сигурността на Черно море на общоевропейско равнище, като по този въпрос се работи. Той беше категоричен, че властта не пренебрегва проблема с корабоплаването.

Реакция дойде и от "Демократична България". В позиция от формацията призовават за край на "снишаването" и предлагат пет стъпки, които да бъдат предприети веднага. "Днес вече е ударен украински кораб, с украински екипаж, съвсем близо до териториалните води на България с три руски дрона, а втори е потънал до Крапец. Властта трябва да си извади главата от пясъка", пишат още от ДБ.

А предложените стъпки са следните: Да бъде привикана Митрофанова в МВнР за обяснения и връчена нота; България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки; България да инициира спешни консултации в НАТО; Спешно премиерът и шефовете на служби да бъдат изслушвани в парламента днес; България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната".

От формацията заявяват, че политиката на снишаване на Радев и Йотова пред Русия не е впечатлила Путин. „Беше ясно че Русия удря корабите по крайбрежието на България. Още на КСНС една от службите докладва, че по данни на партньорско разузнаване несъмнено става дума за Русия. А шефовете на ДАНС, Военно разузнаване и ДАР нямаха съмнение, че атакува Русия", пише още в позицията.

Редактор: Цветина Петрова