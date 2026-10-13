Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност след новината за два кораба, ударени от дронове край български бряг. Премиерът обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"И тази вечер Република България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб в Черно море. В 01:30 часа е получен сигнал за бедстващ плавателен съд на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира: корабът, по данни на екипажа, е бил ударен с три въздушни дрона по палубата и по борда. Екипаж на "Гранична полиция" е спасил целия екипаж на кораба - 7 украинци и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украйна", каза Радев за първата извършена в последните часове атака.

"Преди броени минути екипажът на кораба бе успешно транспортиран до пристанище Варна. На петима от членовете се оказва медицинска помощ заради леки наранявания", написа Радев.

В края на изявлението си министър-председателят даде подробности и за второто нападение срещу кораба край Крапец. "Само преди минути, по време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към МС, получихме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има 1 спасен член на екипажа", каза премиерът.

По думите му това е абсолютно недопустима поредна атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашите постоянни представители в НАТО и в Европейския съюз. "Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте", каза още Радев.

"България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите, така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и на нашите способности за реакция", посочва той.

"Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова", казва още той.

Редактор: Ивета Костадинова