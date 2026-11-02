Иран обмисля план за повторно отваряне на Ормузкия проток в рамките на два дни, ако САЩ приемат поставените от Техеран условия, съобщи иранското външно министерство.

По-рано иранската страна беше предложила срок от една седмица.

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„Възможността този план да бъде приложен за два дни е още един знак за добросъвестния подход на Иран. Заявихме, че ако исканията на Иран бъдат изпълнени, ще бъде възможно в кратък срок да се възстанови сигурността в Ормузкия проток и да бъде подновен преговорният процес“, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи.

Той добави, че „обменът на послания продължава“ чрез посредници.

По време на непреките преговори в Доха, които се проведоха тези дни, Катар се опита да договори освобождаването на ирански активи на стойност над 6 милиарда долара, което би могло да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток и рестартиране на преговорите за ядрената програма на Иран, пише The guardian.

Пратеникът на Обединените арабски емирства Анвар Гаргаш заяви, че поредният кръг на ескалация не е в интерес на Иран или на който и да е от неговите съседи. Той каза: „Ние също сме подготвени за най-лошото. Отношенията с Иран са от съществено значение, защото Иран е наш съсед и не искаме да го видим въвлечен в продължителна криза”.

Посредничеството на Катар продължи въпреки неидентифицираните ракети, които поразиха катарски танкер за втечнен природен газ, плаващ за Пакистан, близо до Ормузкия проток в петък. Атаката стана, въпреки че корабът получи директно разрешение и одобрение за безопасно преминаване от Техеран само часове по-рано.

В опит да преодолее липсата на доверие от двете страни, Катар съсредоточи усилията си върху постигането на споразумение за план за свиване на процеса, чрез който САЩ да отменят санкциите, а след това Иран отново да отвори Ормузкия проток и да започне ядрени преговори.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че се надява САЩ да изберат „дипломацията пред други пътища“. Той каза, че Иран е готов както за отбрана, така и за дипломация, в зависимост от „рационалността“ на Вашингтон. Арагчи допълни, че в момента няма планове за директни преговори с Вашингтон.

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Доналд Тръмп от своя страна каза, че САЩ са унищожили голяма част от иранската армия, но все още трябва да се „погрижат“ за една или две цели, тъй като Техеран е предупредил, че ще предприеме действия, ако бъдат атакувани. Той твърди, че преговорите с Иран за прекратяване на войната „вървят добре, но знаете, че не са много надеждни“.

По-рано в събота държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че САЩ са отворени за дипломатическо решение, докато началникът на службата по сигурността на Иран Мохсен Резаеи разкри, че е получил писмо от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс с искане за възобновяване на преговорите. Резаи отбеляза „положителна промяна в тона“ от американска страна, но допълни, че все още не е отговорил на писмото.

В интервю Арагчи заяви, че Иран е предложил да отвори Ормузкия проток в рамките на два дни, след като САЩ предприемат действия за премахване на блокадата на петролните кораби, спиране на блокирането на освобождаването на ирански активи и прекратяване на санкциите върху иранския износ на петрол.

Али Никзад, който е заместник-председателят на иранския парламент, за пореден път сигнализира, че Техеран няма да обсъжда ядрената си програма.

Редактор: Цветина Петрова