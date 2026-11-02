-
Валежи и риск от наводнения в началото на седмицата
-
Оранжев и жълт код за проливни валежи в 18 области в понеделник
-
Прогноза за времето (01.11.2026 - обедна)
-
Жълт код за дъжд в голяма част от България, очакват се гръмотевици и силен вятър
-
Прогноза за времето (31.10.2026 - обедна)
-
Прогноза за времето (31.10.2026 - сутрешна)
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Мария Барабашка
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни