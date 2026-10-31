Швейцария е страна, която често даваме за пример. Оказва се, че тази година ние и те имаме много какво да празнуваме заедно, защото отбелязваме 110 години от установяването на дипломатическите връзки между двете държави. Какво е общото между двете страни, как ще ги стигнем швейцарците и кои са личните спомени и местата, които остават в сърцето на един дипломат?

В „Тук и сега” Десислава Банова-Плевнелива разговаря с посланика на Швейцария у нас Н. Пр. Пиер Хагман.

- Ваше Превъзходителство, за мен е голяма чест и удоволствие да разговарям с Вас. Благодаря Ви, че ни посрещате в посолството на Швейцария и приехте поканата ми.

- Благодаря Ви много за поканата. За мен е истинско удоволствие да бъда с Вас днес.

- През 2026 г. се навършват 110 години от установяването на дипломатическите отношения между Швейцария и България. Като погледнете назад към тази дълга история, според Вас коя е най-здравата основа на тези отношения и как бихте искали да изглеждат те през следващите 110 години?

- Благодаря Ви много за този въпрос. Наистина това е важен юбилей. Тази година отбелязваме 110 години дипломатически отношения и е впечатляващо да видим как се развиха връзките ни — от традиционните контакти между правителствата и общуването между хората до пълноценно партньорство, което днес обхваща толкова много различни области: култура, икономика, наука, иновации и околна среда. Днес става дума не само за хората, но и за институциите, за публичния и частния сектор. Постигнато е толкова много и това е наистина добра новина. Бих искал да откроя три основни елемента в двустранните ни отношения, които са особено важни за мен днес.

Първият е солидарността. От 1992 г. насам Швейцария подкрепя усилията на България за реформи. Именно това днес познаваме като Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Вторият ключов елемент е икономиката. Тя винаги е била постоянна величина в двустранните ни отношения. Знаете ли, че още през XIX век швейцарски предприемачи идват в България и създават прочутата бира „Каменица“? Това е дело на швейцарски предприемачи. Или пък първата водноелектрическа централа в Панчарево, построена в началото на XX век, също е дело на швейцарска компания. Още тогава сме имали такива връзки, а днес виждаме, че Швейцария е петият по големина чуждестранен инвеститор в България. Това е изключително важно, защото инвестициите създават работни места, носят технологии, експертен опит и високи стандарти. Третият елемент, който бих искал да откроя, е появата през последните години на нов тип партньорство в областта на науката и иновациите. Разбира се, имам предвид например изкуствения интелект. Разполагаме с един прекрасен институт, наречен INSAIT. Сигурен съм, че ще имаме възможност да поговорим повече за него. Именно тук виждам голям потенциал за бъдещето. Попитахте ме как си представям следващите 110 години. Смятам, че икономическото сътрудничество, инвестициите, както и партньорствата в областта на науката и иновациите имат огромен потенциал.

За да отбележим тази специална годишнина, заедно с нашите партньори от Българо-швейцарската търговска камара решихме да организираме Швейцарски дни. В продължение на две седмици в София се провеждат различни събития, на които представяме нашето партньорство. Искаме повече наши български приятели и съграждани да научат за силните отношения, които сме изградили през годините, и за значението им днес. В момента в „Кино Кабана“ има изложба, която представя общата ни история, а освен това организираме и различни събития. Искрено се надявам, че ще успеем да привлечем много български партньори и приятели по този повод.

- Прекрасно е, когато две държави успяват да изградят толкова дълготрайни отношения, основани на доверие и взаимно уважение. Както споменахте, Швейцария е един от важните чуждестранни инвеститори в България, а двете страни все повече се фокусират върху иновациите, технологиите и изкуствения интелект. Наскоро обсъдихте с българското правителство възможностите за по-тясно сътрудничество в областта на изкуствения интелект, медицината и науката. Както вече казахте, INSAIT е ярък пример за българо-швейцарско партньорство. Смятате ли, че България има потенциала да се превърне в регионален център за изследвания и технологии в областта на изкуствения интелект? И какво бихме могли да направим по-добре, за да постигнем тази цел?

- Нека първо кажа няколко думи за INSAIT, защото постигнатото за период от само пет години е наистина забележително. Това е отличен пример за взаимноизгодно партньорство между България и Швейцария. Става дума за сътрудничество между Софийския университет и два швейцарски федерални технологични института — ETH в Цюрих и EPFL в Лозана. Благодарение и на много силната подкрепа на българското правителство само за пет години бяха постигнати впечатляващи резултати. Смятам, че този институт поставя основите на иновационна екосистема в областта на стратегическите технологии и изкуствения интелект — нещо, което е изключително важно днес. Той допринася и за по-голямата цифрова независимост на България и за способността ѝ самостоятелно да развива технологии в областта на изкуствения интелект. Мисля, че благодарение на INSAIT беше създаден и българският Chat GPT. Постигнатото за пет години е забележително. Сега трябва да затвърдим резултатите и да погледнем напред — как да извлечем максимална полза от този институт чрез инвестиции в развитието му. Разбира се, швейцарското правителство изцяло подкрепя тази инициатива. Може би не е толкова известно, но Швейцария всъщност е изключително иновативна държава. Тя не е само часовници, сирена, шоколад и планини. В продължение на 16 последователни години Швейцария заема първото място в света по иновации според Глобалния индекс на иновациите. Това, което сме научили от нашия опит, е, че иновациите се развиват в рамките на цяла екосистема. Разбира се, правителството има своята роля, но то не е единственият участник в създаването на иновации. Ролята на властите е да създадат подходящите условия чрез правилни политики в областта на образованието, но и чрез благоприятна регулаторна рамка, която насърчава иновациите. Важно е научните среди — изследователите, академичните среди и университетите, да общуват, да работят и да си сътрудничат с бизнеса и частния сектор. В Швейцария инвестираме 3% от брутния си вътрешен продукт в научноизследователска и развойна дейност. Но ако погледнем по-внимателно тези 3%, ще видим, че 70% — тоест повече от две трети от средствата, идват от частния сектор. Това означава, че иновациите се развиват истински, когато науката и индустрията работят заедно.

- Чудесно е, когато международното сътрудничество може да помогне на българските таланти да разгърнат пълния си потенциал. Както споменахте, Швейцария инвестира милиони чрез Българо-швейцарската програма за сътрудничество, подкрепяйки здравеопазването, образованието, околната среда, сигурността и други области. Как това сътрудничество се отразява на живота на обикновените хора в България?

- Това е и дългосрочна инвестиция. Както вече споменах, всичко започна през 1992 г. След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 г. швейцарското финансово и техническо сътрудничество стана част от усилията ни за подкрепа на европейската политика на сближаване и за намаляване на социално-икономическите различия. Това обаче продължава да се осъществява на двустранна основа. Това означава, че Швейцария и България заедно определят основните потребности на българските власти, за да могат да продължат реформите си и да преценяват къде Швейцария може да допринесе със своя опит и експертиза. Така определихме петте ключови области, които току-що споменахте. Целта ни не е просто да предоставяме финансиране. За нас най-важното е да споделяме своя опит и експертиза и да създаваме дългосрочни партньорства. Вече виждаме много добри примери за сътрудничество между швейцарски партньори и институции в различни области и техните български колеги, които работят заедно. Разбира се, има реални резултати, но те не се виждат за една нощ. Има много хубави истории, които можем да разкажем.

Друг важен пример е системният подход в образованието. Работим много тясно с България, за да споделим опита си в областта на професионалното образование и обучение чрез дуалната система. Какво представлява тя? Това е дуално професионално образование и обучение. Смятаме, че то е ключов елемент за изграждането на силна образователна система, защото подготвя висококвалифицирани кадри.

Системата е дуална, защото учениците прекарват няколко дни седмично в компания или предприятие, където се запознават с реалната работна среда, а останалите дни учат в професионално училище. Когато завършат, те вече притежават необходимите умения, за да започнат работа. Това не само би намалило младежката безработица, но и би допринесло за икономическия растеж. В Швейцария повече от две трети от учениците, завършили задължителното си образование, избират професионалното обучение чрез дуалната система, вместо да продължат в университет. Само около една трета избират университетско образование. Затова смятаме, че е много важно да допринесем и за изграждането на силна система за дуално професионално образование в България.

Последният пример е свързан с околната среда. В момента работим по проект, наречен MODERN, който има за цел да модернизира системата за измерване на качеството на въздуха в цялата страна. Идеята е България да разполага с добре оборудвана система за мониторинг, която да предоставя надеждни данни, необходими за разработването на правилните политики. Това са само няколко примера за ключови проекти. В момента Българо-швейцарската програма за сътрудничество включва 13 програми, а нашата цел е да извлечем максимална полза от тях, като споделяме своя опит и експертиза.

- Искрено сме Ви благодарни за това сътрудничество. А най-ценното е, когато обикновените хора могат да усетят ползите от него. Наскоро България се присъедини към еврозоната и Шенгенското пространство, докато Швейцария не е член на Европейския съюз, но си сътрудничи с него по много направления. Какво може да научи България от Швейцария за това как да поддържа тесни отношения с Европейския съюз, като същевременно запазва своята независимост и идентичност?

- Първо бих искал да подчертая колко важно е партньорството между Швейцария и Европейския съюз. Ако погледнете картата, става ясно, че Швейцария се намира в самото сърце на Европа. И както правилно отбелязахте, ние не сме член на ЕС, но сме много близък партньор. В днешния свят, в който геополитическата несигурност нараства, е изключително важно Швейцария да има добри партньори и да поддържа възможно най-добри отношения с тях.Точно сега приключихме преговорите и подписахме нов пакет от споразумения между Швейцария и Европейския съюз, чиято цел е да стабилизира и развие допълнително нашето силно сътрудничество. Има и още един много важен аспект на тези споразумения за много от държавите членки на ЕС. Те въвеждат правно обвързващ механизъм, който ще направи редовен швейцарския финансов принос към политиката на ЕС за сближаване.

Това означава, че сътрудничеството, което осъществяваме в момента чрез Българо-швейцарската програма, ще продължи и след приключването на настоящия програмен период. Това също е част от новия пакет от споразумения.Бих искал да отбележа и нещо друго. Ако погледнете интеграцията на Швейцария в европейските вериги за създаване на стойност и доставки, ще видите, че 60% от търговията ни е с Европейския съюз.Швейцария е четвъртият по големина търговски партньор и третият по големина инвеститор в ЕС. Така че ние сме част от икономическата устойчивост и сигурност на Европа.Разбира се, Швейцария не е член на Европейския съюз. Но България е. Това означава, че Вие участвате пряко във вземането на решения — имате място на масата за преговори и можете да оформяте политиките на ЕС отвътре, като същевременно запазвате своята идентичност и собствените си приоритети.

Именно затова за Швейцария е толкова важно да поддържа близки отношения с България. Фактът, че сте част от Шенгенското пространство, ни свързва, тъй като и Швейцария е част от него. Но членството Ви в Европейския съюз добавя ново измерение към двустранните ни отношения. Много съм благодарен за силното партньорство с българското правителство и в това отношение.

- Вие представлявате страната си тук, в България. Ако Ваш български приятел дойде на гости и Ви каже: „Покажете ми Швейцария, която обичате“, къде бихте го завели?

- Това е труден въпрос, защото има толкова много неща в Швейцария, които обичам. На първо място, Швейцария е разнообразие. Имаме три, всъщност четири национални езика и различни култури. Но ако трябва да избера три неща, които да покажа на този приятел, със сигурност първо бих го завел в планината, в Алпите. Аз също произхождам от този регион — от Западна Швейцария. Ще посетим красивите пейзажи и планините, ще си приготвим раклет — нашето традиционно национално ястие с разтопено сирене — и ще му се насладим с прекрасно швейцарско вино. Второто нещо, което бих искал да му покажа, е някой от историческите ни градове, за да споделя с него и богатото културно наследство на Швейцария. Нашата столица Берн всъщност не е най-големият град в страната, но разполага с прекрасен средновековен стар град, който е включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Това също би било чудесно преживяване.А нещо друго, което много обичам в Швейцария, са езерата. Имаме повече от 1500 езера, като някои от тях са наистина емблематични.Едно от тях е Люцернското езеро, разположено в централната част на страната, с изключително красиви пейзажи. Мисля, че това би била чудесна комбинация, която да покаже на моя приятел една от страните на Швейцария, които обичам.

- Карате ме отново да поискам да посетя Швейцария и със сигурност ще включа всичко, което изброихте в списъка си за следващото пътуване до Швейцария.

- А аз бих направил всичко това с влак, защото разполагаме с прекрасна железопътна мрежа. Пътуването с влак е чудесен начин да опознаеш страната — преминаваш през долини, по мостове и през тунели и можеш истински да усетиш колко сложна и разнообразна е тя.

- Прекрасно! През август 2025 г. бяхте назначен за посланик на Швейцария в България. Какво Ви изненада най-много в България? Кое преживяване или място Ви впечатли най-силно?

- На първо място, бих искал да кажа, че за мен е истинска привилегия да служа в България. Това е прекрасна страна. Много неща ме впечатляват. На първо място, красотата на природата. Мисля, че в това си приличаме с Швейцария — имаме планини, гори и прекрасни природни пейзажи. Природата тук е наистина невероятна. Обичам да ходя на походи в България, включително и със семейството си.На второ място е историята. България има толкова дълга история. Вие сте една от най-старите държави в Европа, а културното наследство тук е изключително богато. Един град, който наистина ме впечатли, разбира се, е Пловдив. Той е своеобразен кръстопът на толкова много цивилизации и култури. Трябва да кажа, че съм силно впечатлен и от устойчивостта на българския народ. Ако погледнем най-новата история, ще видим, че България е преминала през толкова много промени. Всъщност за първи път дойдох в България преди 25 години. Бях доброволец в Младежкия Червен кръст и участвахме в програма за обмен с Младежкия Червен кръст на България.

Трябва да кажа, че разликата между началото на 2000 г. и днес е наистина впечатляваща. Поразително е да видиш колко много се е модернизирала страната ви.Впечатлен съм и от постигнатото от България през последните 20–30 години. Има толкова много неща, които бих могъл да споделя с Вас. Това са само няколко акцента от всичко, което ме впечатлява в страната.

- Чудесно! Надявам се, че ще продължите да откривате красотата на България. Ако някой Ви отнеме дипломатическата титла и просто Ви помоли да се представите като Пиер, а не като посланик Хагман, какво бихте му разказали за човека зад дипломата?

- Бих казал, че съм горд баща на две прекрасни деца и щастливо женен мъж. По природа съм любопитен човек и обичам да се срещам с различни хора и да опознавам различни държави. Именно затова толкова много харесвам работата си. Бих казал също, че съм оптимист.

- Беше ми много приятно да се запозная с Пиер, а не само с посланика. Ваше Превъзходителство, последният ми въпрос е: кое е най-голямото чудо в живота Ви?

- Най-голямото чудо в живота ми са моите две прекрасни деца, семейството ми и простичката радост да бъдем заедно.

-Ваше Превъзходителство, за мен беше истинско удоволствие да разговарям с Вас. Благодаря Ви за отделеното време, за откровеността и за това, че споделихте мислите си с нас. Надявам се приятелството между Швейцария и България да продължи да се задълбочава и укрепва през следващите години. Продължавайте все така прекрасната работа!

- Благодаря Ви много за поканата. Очаквам с нетърпение следващите стъпки в развитието на нашето партньорство.