От 2 ноември се променя движението на влаковете през Централна гара София заради мащабната реконструкция на железопътния възел, предаде БНР . До март догодина ще бъдат затворени коловозите от 1-ви до 11-и включително.

Изключение ще има за няколко глухи коловоза. 2-ри, 4-ти и 6-и ще обслужват влаковете по направлението София - Петрич, като от 6-и ще се движат и композициите за Банкя и Драгоман. 12-и коловоз ще обслужва влаковете за Пловдив, а 13-и - тези за Мездра.

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Част от влаковете за Бургас, Варна и Капъкуле също ще продължат да пристигат и заминават от Централна гара без прекачване. За останалите влакове е осигурен трансфер до други гари в столицата. Пътниците трябва предварително да проверяват от коя гара ще потеглят или къде ще пристигнат влаковете им.

Промените ще останат в сила до 18 март 2027 г.

Редактор: Ивета Костадинова