Късметлия от Добрич спечели джакпота от 5 859 221 евро в играта Тото 2 - 6/49 на Спорт Тото. Печалбата е реализирана в тираж № 86 и е втората най-голяма в историята на играта.

Късметлия от Асеновград е новият тото милионер на България

Късметлията е 155-ият тото милионер в България и петият за 2026 г. Той е играл с обикновен фиш с по шест числа във всяка от четирите области, на обща стойност 3,60 евро. Печелившата комбинация е 11, 16, 20, 39, 40 и 45, съобщи държавната лотария. Това е третият джакпот от Тото 2 - 6/49, спечелен в Добрич. Предишните две големи печалби в града са от 30 май 2021 г. и 6 октомври 2024 г.

В следващия тираж, който ще се проведе в четвъртък, джакпотът започва от 1,5 млн. евро, като прогнозният му размер е 1,58 млн. евро.

Редактор: Габриела Павлова