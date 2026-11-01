Дипломатическите усилия за прекратяване на войната между САЩ и Иран продължават на фона на нови военни предупреждения от Вашингтон и Техеран. Иранска делегация пристигна в катарската столица Доха за третия ден от преговорите, съобщи представител, запознат с разговорите.

Катар продължава да изпълнява посредническа роля в опитите за постигане на споразумение. В петък негови представители посетиха Техеран за срещи с ирански официални лица, а ден по-късно дискусиите бяха преместени в Доха. Според източника дипломатическите контакти се координират с Вашингтон.

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Разговорите се провеждат в особено напрегнат момент – само дни преди междинните избори в Съединените щати на 3 ноември. Опасенията са, че след вота военните действия могат отново да се засилят.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да разпорежда нови удари срещу Иран преди изборите, като определи досегашните преговори като продуктивни. Същевременно той остави отворена възможността за нова военна операция след тях.

Въпреки продължаващите дипломатически разговори Тръмп отправи нови предупреждения към иранските власти. Той заяви, че американските сили имат намерение „да се погрижат за още един-два обекта“ на иранска територия. „Можем да го направим за десет минути“, посочи американският президент.

Още миналата седмица той допусна провеждането на нова ограничена операция, подобна на „Епичен гняв“ - военната офанзива, която САЩ започнаха срещу Иран на 28 февруари.

Държавният секретар Марко Рубио обаче уточни, че окончателно решение за нови удари не е взето. По думите му Тръмп предпочита конфликтът да бъде разрешен чрез преговори, въпреки че военният вариант остава възможен.

Иранските власти реагираха остро на американските изявления, като предупредиха, че евентуално подновяване на мащабните военни действия може да доведе до още по-продължителен конфликт.

Говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя заяви, че при ново нападение Вашингтон няма да може едностранно да определя кога и при какви условия ще приключат бойните действия. Техеран неколкократно е заявявал, че ще отговори на всяка американска атака с удари по обекти на САЩ и Израел в Близкия изток, включително на територията на съседни държави.

Междувременно върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей нареди на въоръжените сили да поддържат готовност за незабавен отговор на всяка заплаха, независимо откъде произхожда тя.

След разпореждането иранската армия обяви, че предприема необходимите мерки за повишаване на бойната си готовност. Конфликтът между Вашингтон и Техеран продължава вече осем месеца, като последиците му се усещат далеч извън границите на двете държави. Военните действия нарушават международните доставки на петрол и засилват нестабилността в Близкия изток.

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През април страните постигнаха споразумение за прекратяване на огъня, а през юни последва меморандум за разбирателство. Договореностите обаче не доведоха до трайно уреждане на конфликта. През лятото примирието се разпадна и последва нова размяна на удари. Иран предприе ответни нападения срещу съюзници на САЩ в региона, включително в държави от Персийския залив и Йордания.

Редактор: Цветина Петкова