Снимка: Стопкадър
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Какви са позициите на представители от инициативните комитети, издигнали Йотава и Гюров
Двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев води в балотажа на президентските избори. Това сочат резултатите от exit poll-овете на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” към 19:00 ч., изготвени по поръчка на NOVA. Тези резултати коментираха Красимир Каракачанов от инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова, и Тодор Тагарев от инициативния комитет на Андрей Гюров в ефира на „Изборът на България: Йотова срещу Гюров”.
Първи резултати от вота: Йотова и Вълчев водят в балотажа на президентските избори
„Ако резултатът в полза на Илияна Йотова се запази, то значи в България работи тактиката да всяваш страх и да манипулираш общественото мнение”, посочи Тодор Тагарев.
„Разделението на нацията не започна от Илияна Йотова, а от атаките в Черно море и твърденията, че едва ли не Русия е нападнала България”, опонира Каракачанов. Според него резултатите за кандидатпрезидентската двойката Гюров-Кандев идват благодарение на подкрепата от ГЕРБ и ДПС.
Тагарев е категоричен, че президентът трябва да е коректив на управляващите. „Илияна Йотова досега не е показала да има различно мнение от премиера Румен Радев. Така България ще стои по-зле в Европа, в НАТО и от гледна точка на икономическото развитие”, коментира той.
Каракачанов подчерта, че външнополитическата ориентация на България няма да се промени.
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ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
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