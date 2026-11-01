Снимка: NOVA
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Как се разпредели партийният вот от предсрочните парламентарни избори през април на балотажа днес?
57% от гласовете за двойката Йотов – Вълчев идват от „Прогресивна България”, сочат данните от exit poll-а към 20:00 ч. на социологическа агенция „Тренд”, поръчан от NOVA. 4 на сто от вота е от избиратели, които през април са подкрепили ГЕРБ, 4,2% - от ПП-ДБ, 2% от ДПС и 8% - от „Възраждане”.
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За другите участници в балотажа – Андрей Гюров и Георги Кандев, са гласували 41,2% от симпатизантите на ПП-ДБ, 19.8 на сто от далите вота си за ГЕРБ, 8,9% - от „Прогресивна България”, 6,4% - от ДПС, 3,2% - от „Възраждане”.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Маргарита Стоянчева
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