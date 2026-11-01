Снимка: БТА
Вижте какво показват данните на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра”
Излязоха данните от паралелното преброяване от балотажа на президентските избори. Проучванията са на социологическите агенции „Тренд” и „Мяра” и са поръчани и финансирани от NOVA.
♦ Данните на „Тренд”
Резултатите при 100% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на вота с преднина от близо 20% пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев. Действащият държавен глава и кандидатът за негов заместник събират 58.1% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров и Кандев – близо 38.9%.
„Не подкрепям никого” в бюлетината са отбелязали 3% от отишлите до урните.
Избирателната активност е 27.5%.
♦ Данните на „Мяра”
Илияна Йотова и Кирил Вълчев печеля битката за „Дондуков” 2 с 58.2% подкрепа. Опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получават 38.6 на сто от гласовете на избирателите. Това показват данните на „Мяра” при 100% изпълнение на извадката.
С „Не подкрепям никого” са гласували 3.2% от упражнили правото си на вот. Избирателната активност е 27.2 на сто.
В 21 часа Централната избирателна комисия обяви край на изборния ден.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Маргарита Стоянчева
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