Това, което виждаме, ако предварителните резултати са верни, е почти удвояване на резултата от първия тур, що се отнася до Андрей Гюров. Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев, след като станаха ясни първите резултати от балотажа.

„Другото, което виждаме, е, че партиите, които подкрепиха г-жа Йотова - „Прогресивна България“, „Възраждане“, БСП и „Величие“, имаха почти 1 милион и 800 хиляди гласа. Ако са верни оценките на екзитпола, се очакват около 900 хиляди до милион гласа за г-жа Йотова, тоест 800 хиляди гласа отдръпване от тези партии. Що се отнася до гласовете, които ние имахме - около 400 хиляди гласа, може би е удвояване на гласовете, които Андрей Гюров събра“, каза Василев.

„Това, което не достигна в тази кампания, е достатъчно голяма мобилизация и хората да излязат и да гласуват. Exit poll-овете показват, че колкото хора са излезли да гласуват от ГЕРБ на първи тур, толкова са излезли и на втория. А що се отнася до гласовете на ДПС, се видя, че са излезли една трета от гласоподавателите на ДПС, от които малко над половината са гласували за г-н Гюров и около 40% за г-жа Йотова. В общи линии не са решаващи нито за единия, нито за другия кандидат”, смята Василев.

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Той призова изчакване на окончателните резултати. Според него резултатът ще бъде доста по-близък, но добави, че не очаква да има обрат в това кой печели изборите. Асен Василев посочи и, че все още не е разговарял с Андрей Гюров.

По думите му тези избори са червен картон за това, че правителството не се справя с цените, доходите и борбата с олигархията. „Предстои да видим какво са ни подготвили в бюджета оттук нататък. Ако то не е добро за българските граждани, да се нанесат съответните корекции или да се използват всички парламентарни и извънпарламентарни средства, за да бъде коригирано това, което би било щета за българските граждани”, призова лидерът на „Продължаваме Промяната”.

Василев допълни, че ако хората не са доволни от това, което бюджетът показва, могат да го изразят на площада. „Това, което винаги сме правили, независимо кой е на власт, е, ако бюджетът ощетява българските граждани, да го заявим ясно и да се опитаме да го коригираме”, каза той.

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Редактор: Ивета Костадинова