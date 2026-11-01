В Сърбия приключи повторното гласуване в 53 избирателни секции, в които резултатите от предсрочните парламентарни избори на 25 октомври бяха анулирани или не можаха да бъдат установени. Избирателните секции затвориха в 20:00 ч. на 1 ноември.

Право на глас имаха общо 24 438 граждани, а изборният ден започна в 7:00 ч.

Гласуването беше повторено в 31 секции, в които местните избирателни комисии установиха, че резултатите от предходния вот не могат да бъдат определени. В други 22 секции изборните резултати бяха анулирани с решения на компетентните избирателни органи.

Повтарят парламентарния вот в 53 секции в Сърбия

Предсрочните парламентарни избори в Сърбия се проведоха на 25 октомври с участието на 18 кандидатски листи, девет от които представляват национални малцинства.

Според предварителните резултати на Републиканската избирателна комисия, базирани на обработените данни от 8338 от общо 8392 секции, „Студентската листа“ получава 53,04% от гласовете, докато листата „Александър Вучич - Обединена Сърбия“ събира 38,97%.

Окончателните резултати от парламентарните избори ще бъдат определени след включването на данните от повторното гласуване.

Редактор: Ивета Костадинова