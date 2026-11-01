Избирателната активност на балотажа на президентския вот към 20:00 ч. е 26,8%, сочат данните от exit poll на социологическа агенция „Мяра”. Според проучването на „Тренд” към същия час до урните са отишли 27,5 на сто от имащите право на глас. Изследванията са направени по поръчка на NOVA.

На първия тур избирателната активност в края на изборния ден беше 22.2%.

Жени или мъже начело на държавите: Каква е статистиката за президентите по света

Българите, които можеха да гласуват на балотажа, бяха близо 6,6 милиона. Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но може да бъде удължен с един час, ако пред секцията има негласували избиратели.

Вотът се провежда в близо 12 700 секции. В организацията му участваха около 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване бяха осигурени над 11 900 устройства. В близо 9 373 секции можеше да се гласува с машина, като в над 2 249 от тях бяха осигурени по две устройства. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

От 57% до под 23 на сто: Как се срина активността на президентските избори през годините

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната.

Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Маргарита Стоянчева