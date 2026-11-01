Днес България избира своя нов президент. На фона на решаващия вот поглеждаме към световната статистика и към съотношението между жените и мъжете, които заемат най-високия държавен пост в своите страни.

Към момента в държавите членки на ООН има 17 действащи жени президенти. Мъжете на този пост са значително повече – около 130. В останалите държави начело са монарси, емири или духовни лидери, които заемат върховната власт според устройството на съответната страна.

Излязоха ли избирателите да гласуват на балотажа

Така световната статистика показва сериозно неравенство между половете на президентския пост.

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